Calciomercato Juventus/ News, sprint bianconero per Emre Can (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club bianconero: sprint di Beppe Marotta per il tedesco Emre Can.

29 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Emre Can - La Presse

E' sprint bianconero sul calciomercato per Emre Can del Liverpool. Beppe Marotta ha deciso che il tedesco di origine turca potrebbe essere il colpo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il calciatore sarebbe perfetto per la Juventus, calciatore di grande spessore e dotato di ottime capacità anche nel buttarsi dentro per fare male all'avversario sotto porta. Secondo quanto riporta RaiSport la Juventus sarebbe molto vicina per il calciatore allenato da Jurgen Klopp, ma va comunque superata la concorrenza di diverse squadre inglesi. Su di lui infatti ci sono sia il Chelsea di Antonio Conte e il Manchester United di José Mourinho. Emre Can va a parametro zero a giugno e già da febbraio la società campione d'Italia potrebbe contattare il calciatore per concludere la trattativa senza interpellare il club inglese proprietario del cartellino. La Juventus sarebbe pronta a prendere il calciatore anche a gennaio qualora il club lo liberasse a una cifra abbordabile.

MOLLATO ANDRÈ GOMES, TORNA DI MODA MASCHERANO

Nonostante il centrocampo della Juventus sia affollato da nomi di primo livello i bianconeri sul calciomercato non sembrano fermarsi. Secondo quanto riportato da RaiSport torna di moda il nome di Javier Mascherano del Barcellona che a giugno lascerà la Spagna per l'Italia o per gli Stati Uniti. I bianconeri valutano il Jefesito anche perché questo si adatta alla perfezione a giocare al centro di una difesa a quattro. Dall'Inghilterra intanto arrivano delle novità legate allo spagnolo André Gomes del Barcellona che in passato i bianconeri hanno cercato con insistenza. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk infatti pare che il Tottenham sia davvero molto vicino all'acquisizione del cartellino di un calciatore che ormai da tempo ha dimostrato di aver voglia di cambiare aria. A Barcellona infatti André Gomes non trova spazio e non è mai riuscito a ripetere quanto di buono fatto con la maglia del Valencia.

© Riproduzione Riservata.