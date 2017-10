Calciomercato Milan/ News, Montella si lamenta e la società storce il naso (Ultime notizie)

29 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

Il Milan esce dall'anticipo di ieri sera contro la Juventus con ancora meno certezze di quelle che aveva prima. In più si è creato malumore dopo le parole di Vincenzo Montella che si è lamentato del calciomercato nonostante i grandi sacrifici della società. Nel post partita infatti il tecnico rossonero ha sottolineato in conferenza stampa: "I nostri calciatori non sono abituati a queste partite, quelli della Juventus hanno fatto finali di Champions League. I top player da cento milioni vogliono giocare la Champions League per vincerla". Ha poi glissato con una battuta: "Sono contento del calciomercato che abbiamo fatto". Una velata polemica tra le righe che sicuramente non avrà fatto piacere alla società che sul calciomercato in estate ha speso davvero molto per mettere Vincenzo Montella in condizione di fare una stagione del tutto diversa da quella vista fino ad ora. Difficile capire quello che accadrà, ma sembra che una frattura quasi insanabile si sia creata tra il tecnico e la società meneghina.

SUSO SUL SUO FUTURO

Suso è uno dei giocatori del Milan di maggiore qualità. Il club rossonero l'ha tolto dall'anonimato, trasformandolo da giovane talento in calciatore vero. Per questo i fari del calciomercato si sono accesi su di lui e lo spagnolo è improvvisamente entrato nel mirino di diversi club importanti. Lo stesso Suso ha voluto sottolineare la sua volontà di rimanere in rossonero ancora a lungo. Ha infatti sottolineato: "Ho rinnovato il mio contratto da poco tempo. Fassone non mi ha detto niente. Se mi voleva vendere doveva dirmelo prima di farmi firmare il rinnovo di contratto. Io penso ancora a rimanere qui". Ieri Suso ha giocato un'altra buona partita nonostante la sconfitta dei rossoneri contro la Juventus. Nonostante queste parole confortanti il calciatore potrebbe cambiare idea qualora vedesse che le prospettive future del club rossonero non sono quelle che ci si aspettava quest'estate dopo una sessione di calciomercato entusiasmante.

