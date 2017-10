Calciomercato Napoli/ News, 24 milioni a gennaio per Castillejo (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club azzurro: 24 milioni a gennaio per arrivare a Samu Castillejo.

29 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Samu Castillejo - La Presse

Il Napoli potrebbe nel calciomercato di gennaio fare un investimento importante per concretizzare il sogno Scudetto. Dopo l'infortunio di Arkadiusz Milik il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è reso conto del fatto che serve fare qualcosa davanti, anche perché oltre ai titolarissimi Callejon-Mertens-Insigne c'è solo il giovane Ounas. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato al Sabato della DS pare che verrà fatto un sacrificio economico importante pur di arrivare a Samu Castillejo del Villarreal. L'affare potrebbe chiudersi già a gennaio per una cifra molto vicina ai venticinque milioni di euro. Il ragazzo è giovane, ma già molto talentuoso. Abile a giocare con continuità sulle corsie esterne è in grado di fare la differenza quando parte largo e gli si chiede di svariare. Già nella sessione di calciomercato estiva il Napoli aveva provato a portarlo in Italia. Di certo di fronte a un acquisto del genere si potrebbe dire che si è fatto un sacrificio importante per arrivare a vincere uno Scudetto che a Napoli manca da troppo tempo.

BLOCCATO CHIRICHES

Il Napoli blocca Vlad Chiriches sul calciomercato, non vuole farlo partire assolutamente a gennaio come riporta Ciro Venerato al Sabato della Ds sulla Rai. Il calciatore è stato tentato da tre club francesi con in testa il Bordeaux, perché questi gli offrirebbero un posto da titolare. Il difensore ex Tottenham però è considerato fondamentale da Maurizio Sarri, subito dietro ai titolarissimi Raul Albiol e Kalidou Koulibaly. Viene considerato più di Maksimovic e Lorenzo Tonelli, che pure sono stati pagati molto sul calciomercato. Probabile quindi che il calciatore venga trattenuto anche contro la sua volontà per poi essere eventualmente ceduto in estate. L'obiettivo è quello infatti di non privare la squadra di un calciatore che può essere molto utile nella lotta per arrivare alla conquista di uno Scudetto che a Napoli sognano davvero da moltissimi anni. Staremo a vedere quale sarà anche la decisione del ragazzo.

