Calciomercato Roma/ News, Klopp insiste per Emerson Palmieri (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: Jurgen Klopp vuole portare Emerson Palmieri al Liverpool.

29 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Emerson Palmieri sembra pronto per tornare in campo anche se troverà la sua corsia occupata dal nuovo acquisto di calciomercato, Aleksander Kolarov. L'esperto terzino arrivato dal Manchester City in estate ha dimostrato di essere al top della forma e difficilmente cederà il suo posto, nonostante l'italo brasiliano l'anno scorso abbia dimostrato di essere davvero pronto per giocare con continuità anche in un club che punta a traguardi importanti, tanto da attirare le luci di calciomercato su di lui. La Juventus pareva pronta a prenderlo prima però dell'infortuno che l'ha costretto a un lungo stop. Ora su di lui torna prepotentemente a farsi sentire la Premier League. Alcuni giorni fa Nicolò Schira aveva parlato di un'offerta di venticinque milioni di euro da parte del Liverpool per lui. Il Daily Mail ha ribadito come Jurgen Klopp abbia seria intenzione di portarlo in Inghilterra già a gennaio.

SHERRI SARÀ UN RIMPIANTO

Il portiere albanese Alen Sherri potrebbe diventare un rimpianto per la Roma. Il calciatore in questione infatti era stato protagonista due anni fa di un provino con la Roma. Ora al Vllaznia pare che il calciomercato si sia accorto di lui e che il ragazzo abbia grande voglia di tornare in Italia. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it il suo agente Daniele Mura, che è il titolare della DM Football Management, starebbe valutando alcune importanti offerte. Nato a Shkoder il 15 dicembre del 1997 il ragazzo è un colosso di 196 centimetri. Portiere reattivo e abile con i piedi è il titolare tra i pali della nazionale Under 21 del suo paese. Sicuramente è ancora giovane e quindi ha ampi margini di miglioramento. Non è escluso che nel calciomercato di gennaio possa tornare anche nel nostro paese, anche se probabilmente non alla Roma. Per questo si pensa che possa diventare addirittura un rimpianto per la società giallorossa che lo aveva visionato a lungo, per poi provarlo, ai tempi di Walter Sabatini.

