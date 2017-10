Calciomercato Inter/ News, Mendes propone André Gomes (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Andre Gomes - La Presse

Secondo quanto riportato da Ok Diario dalla Spagna pare che il prossimo colpo del calciomercato dell'Inter possa essere il centrocampista del Barcellona André Gomes che piace molto anche alla Juventus. Pare che il procuratore Jorge Mendes, molto vicino alla proprietà nerazzurra, l'abbia proposto per sondare se il club sia interessato a portare a termine un colpo molto interessante. Si parla di un prestito oneroso con un diritto di riscatto obbligatorio a una cifra comunque accessibile, si parla di venti milioni di euro. Va considerato che André Gomes, nonostante abbia fatto fatica in Liga, è ancora un classe 1993 e ha la possibilità di crescere. Inoltre porterebbe al centrocampo di Luciano Spalletti quella qualità che nel reparto sembra al momento un po' latitare. Staremo a vedere se la sessione di calciomercato di gennaio aprirà la possibilità di vedere il ragazzo in nerazzurro.

DUELLO CON L'ARSENAL PER ALMIRON

Piero Ausilio e Walter Sabatini continuano a guardare in Sudamerica per il calciomercato della prossima stagione. L'ex direttore sportivo della Roma da sempre ha portato calciatori molto importanti in Europa da paesi come Argentina e Brasile, ultimo dei quali Gerson alla Roma strappato dalla concorrenza di Juventus e Barcellona. Ora nel mirino ci sarebbe, secondo Don Balon, Miguel Almiron centrocampista degli Atlanta United che in Major League Soccer sta facendo benissimo. Ha raccolto infatti in questa stagione ben nove assist e addirittura tredici assist. Attenzione però che sul paraguaiano c'è il forte pressing anche dell'Arsenal che da tempo l'ha messo nel mirino e vorrebbe portarlo in Premier League per dare ad Arsene Wenger un ragazzo di grande spessore per il futuro.

