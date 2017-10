Calciomercato Juventus/ News, Chiellini dice no a Conte e rinnova coi bianconeri (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Giorgio Chiellini - La Presse

Giorgio Chiellini è una bandiera della Juventus, ma è pronto a diventare una leggenda firmando un contratto a vita che per i bianconeri rappresenta un colpo di calciomercato. Da tempo, secondo Calciomercato.com, Antonio Conte stava corteggiando il numero 3 della Vecchia Signora per portarlo in Premier League al Chelsea. Il calciatore però non vuole assolutamente lasciare i bianconeri dove è approdato giovanissimo e dove è diventato un campione, con i quali ha conquistato coppe e Scudetti, ma anche vissuto l'inferno della Serie B. Giorgio Chiellini chiuderà la carriera in bianconero e nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità del rinnovo del suo contratto così il calciatore potrà finalmente dirsi bianconero a vita e provare a puntare quella Champions League che in carriera non ha mai vinto ma ha sfiorato due volte negli ultimi tre anni con le finali perse contro Barcellona a Berlino e Real Madrid a Cardiff.

RENATO BUSO SU FEDERICO BERNARDESCHI

C'è tanto rammarico da parte della Juventus per il brutto pareggio contro l'Atalanta, dopo essere andati in doppio vantaggio e sprecando un rigore nel finale quando si era 2-2. C'è però una nota positiva e viene dall'ultima sessione di calciomercato, Federico Bernardeschi. Il calciatore arrivato per 40 milioni di euro dalla Fiorentina nel primo tempo ha incantato segnando un gol e mettendo sui piedi di Gonzalo Higuain la rete del momentaneo 2-0. Di lui ha parlato chi lo conosce bene quel Renato Buso che non solo è un ex calciatore della Juventus, ma che da ex allenatore della Primavera della viola lo ha visto da vicino. Spiega a TuttoJuve: "Federico Bernardeschi è stato pagato molto, quindi deve essere decisivo come ha fatto contro l'Atalanta. Io l'ho allenato poco, perché lui era negli Allievi quando io ero in Primavera. Ma lo volevo già con me perché aveva delle caratteristiche incredibili". Renato Buso premia il suo sinistro e la capacità di proteggere il pallone come cose da giocatore fuori dal normale.

