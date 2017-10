Calciomercato Milan/ News, Pellegatti: Zlatan Ibrahimovic è stato a un passo...(Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Antonio Conte - La Presse

Il Milan starebbe pensando di arrivare comunque a fine stagione con Vincenzo Montella e di sostituirlo tra un anno con Antonio Conte che ha dimostrato in queste settimane la sua voglia di tornare in Italia. E' una pista che conferma Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato di Premium Sport, ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Tribuna Stampa. Questi sottolinea: "Le voci che vorrebbero Walter Mazzarri al Milan non mi risultano. Mentre pare che Antonio Conte sia un'idea assai concreta. Questa però andrà in porto probabilmente solo per la prossima stagione. Andrà via dal Chelsea e vuole tornare in Italia. Il Milan è l'unica possibilità per il ritorno. Ancelotti invece lo vedo molto più in Nazionale per il post Giampiero Ventura". Intanto sono arrivate anche le parole proprio di Carletto Ancelotti che esonerato dal Bayern Monaco ha sottolineato che rimarrà fino alla fine della stagione senza panchina.

PELLEGATTI SU IBRAHIMOVIC'

In estate si era parlato durante la sessione di calciomercato della possibilità di rivedere in rossonero Zlatan Ibrahimovic'. L'attaccante svedese si era svincolato dal Manchester United prima di andare a firmare di nuovo per la squadra di José Mourinho e il suo ritorno in Italia sembrava essere più di una voce con anche la Juventus tra le squadre accostate al suo nome. Ne ha parlato Carlo Pellegatti durante la trasmissione You Premium in cui ha sottolineato: "C'era davvero l'idea di prendere Zlatan Ibrahimovic l'estate scorsa". Alla fine si è puntato sul nuovo con l'arrivo di André Silva dal Porto e Nikola Kalinic dalla Fiorentina, ma soprattutto la voglia di continuare a lavorare sulla crescita del giovane Patrick Cutrone tra i grandi protagonisti di questo inizio di campionato. Intanto Zlatan Ibrahimovic' sta lavorando molto per tornare in campo dopo l'infortunio più brutto della sua carriera.

