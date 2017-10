Calciomercato Napoli/ News, ma serve davvero un attaccante? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Dres Mertens - La Presse

Si è parlato molto dopo l'ennesimo infortunio di Arkadiusz Milik se sul calciomercato il Napoli debba andare a puntare su un attaccante. La soluzione sembra essere quella dell'anticipato arrivo di Roberto Inglese acquistato in estate dal Chievo Verona dove è rimasto parcheggiato. La domanda però di questo inizio di campionato è: Serve davvero un attaccante a questo Napoli? Difficile pensare che Dres Mertens, José Maria Callejon e Lorenzo Insigne possano giocarle tutte da qui alla fine del campionato. Da valutare comunque la presenza in rosa del nuovo acquisto Ounas, ma anche di Emanuele Giaccherini. Difficile capire come si vorrà muovere Maurizio Sarri, ma se davvero si vuole comprare un altro calciatore offensivo forse sarebbe il caso di puntare su un esterno offensivo che possa fare il falso nove e non su Roberto Inglese che potrebbe fare la fine di Leonardo Pavoletti.

PARLA L'AGENTE DI KOULIBALY

Sembra ormai lontano anni luce quel periodo in cui Kalidou Koulibaly faceva di tutto per cercare una via di fuga da Napoli e in cui magari non aveva nemmeno tanto calciomercato per i tanti errori commessi. Ora il difensore è felicissimo di essere in azzurro e fa la differenza grazie a fisicità e tecnica. Ne ha parlato il suo agente a Radio Crc sottolineando: "Kalidou Koulibaly ha rinnovato con il Napoli un anno fa e per ora ha un accordo lungo fino al 2021. Nn c'è fretta da dover parlare ancora di rinnovo. E' tutto davvero molto tranquillo. E' a Napoli e gioca in una grande squadra in testa alla classifica. Ha un figlio meraviglioso che lo adora. Come potrebbe non essere felice?". In questo momento Koulibaly sta davvero facendo il suo salto di qualità, pronto a dimostrare ancora una volta di essere tra i migliori non solo della Serie A, ma proprio di tutta Europa.

