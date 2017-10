Calciomercato Roma/ News, Fofana nella lista di Monchi (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

La Roma ha capito che nella prossima sessione di calciomercato servirà andare a prendere un centrocampista che possa portare muscoli e polmoni alla squadra di Eusebio Di Francesco. L'obiettivo è assolutamente quello di mettere qualità e non comprare tanto per. Tra i nomi che si stanno facendo nelle ultime ore c'è quello di Seko Fofana dell'Udinese tornato a giocare dopo la brutta frattura dello scorso anno. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com sul calciatore in questione ci sarebbe anche la Roma, pronta a unirsi alla coda di diversi club che da tempo corteggiano questo forte calciatore. Infatti su Fofana da tempo ci sarebbero anche Juventus, Milan e Napoli. Fofana è un intermedio di centrocampo, dotato di grinta, dinamismo, personalità ma anche di buoni piedi che non gli negano qualche gol d'autore. Ricorda molto un altro calciatore che alla fine degli anni novanta fu portato in Italia dall'Udinese quello Stephan Appiah che sicuramente ha fatto molto meno di quanto avrebbe potuto nella sua carriera.

FERRERO TORNA A PARLARE DI SCHICK

Venderlo a una cifra importante non è bastato a Massimo Ferrero che ha deciso di parlare quando possibile di Patrik Schick, attaccante della Sampdoria che sicuramente la Roma sfrutterà al meglio quando sarà pronto dopo i numerosi problemi fisici di questo inizio di stagione. Massimo Ferrero è tornato a parlare alla fine della presentazione del nuovo logo della Figc come riportato dal Corriere dello Sport. Spiega: "Secondo me la Roma dovrà aspettare pochissimo per vedere in campo Patrik Schick. Il ragazzo è sano e si allena, sapevamo tutti che non era venuto dai tre mesi di allenamento che fanno tutti dopo le vacanze. Quando la Roma lo ha preso nelle gambe aveva solo due settimane di campo. Ora si sta allenando e sembra quasi pronto per tornare in campo". Parole importanti che sicuramente regalano sicurezza a una squadra come quella giallorossa pronta a riabbracciare il suo campione.

