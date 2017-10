CALCIOMERCATO INTER/ News, Ausilio: "Per Ramires niente di definito" (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: i piani per gennaio.

31 ottobre 2017 Fabio Belli

Luciano Spalletti (foto LaPresse)

CALCIOMERCATO INTER. La vittoria in casa del Verona ha dimostrato come l’Inter di Spalletti ci sia più che mai per lo Scudetto quest’anno. In casa nerazzurra si prova a pensare però anche al futuro, e in un’intervista rilasciata a Premium Sport, il Direttore Sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha messo in evidenza alcuni punti che potrebbero animare il mercato dell’inter a partire da gennaio. L’ex Chelsea Ramires è il nome più caldo, ma Ausilio ha specificato come il suo arrivo sia tutt’altro che scontato: “Di scontato non c’è niente. Penso sia più un collegamento che fate voi addetti ai lavori e può starci. Ma noi vogliamo tenerci stretti i nostri calciatori e pensare di inserire qualcuno senza fare le dovute valutazioni sarebbe prematuro.” Queste le sue dichiarazioni anche se l’arrivo di Ramires sembra davvero il rinforzo più probabile per un’Inter che, pur stretta nelle maglie del fair play finanziario, ha capito di dover alzare la posta per cercare di raggiungere i risultati che sono mancati negli ultimi anni.

"PARTENZE? SPALLETTI STIA TRANQUILLO"

Nell’intervista a Premium Sport, Ausilio ha anche elogiato il lavoro di Spalletti, rassicurandolo anche su eventuali partenze dei big che si erano paventate ultimamente: “Spalletti è bravo in tutto ed è un numero uno nel tirare fuori il meglio da ogni suo giocatore. Sulle eventuali partenze può stare assolutamente tranquillo. Stiamo cercando di tirare fuori il massimo dai ragazzi che abbiamo in squadra, su questo insiste tanto il mister. Se siamo in questa posizione di classifica è merito loro.” Ma guai a parlare di Scudetto: “Io cerco di lottare partita dopo partita. C’è una cosa che aggiunge un valore ulteriore: se oggi si vince si raggiunge un record (e l’Inter lo ha raggiunto ottenendo per la prima volta nella storia 29 punti in 11 partite di campionato con il successo al Bentegodi di Verona, ndr). Ma vediamo a maggio dove ci porteranno i punti.” Normale però pensare che Spalletti possa battere cassa in tema di rinforzi se alla fine del girone d’andata l’Inter dovesse essere ancora lassù.

