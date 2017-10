CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, per Emre Can si gioca d'anticipo? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club bianconero: novità a centrocampo?

31 ottobre 2017 Fabio Belli

Allegri, arriva Emre Can? (foto LaPresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS. La vittoria di Milano ha regalato nuove consapevolezze e forza non indifferente ad una Juventus chiamata in questa stagione a rincorrere la storia in Italia, con l’obiettivo del settimo Scudetto consecutivo, e il sogno Champions in Europa, svanito in finale per due volte nelle ultime tre stagioni. Oltre ad alimentare la forza della propria rosa, la Juventus è impegnata anche a individuare possibili rinforzi per Max Allegri, e per un nome in particolare il club torinese potrebbe togliersi lo sfizio di giocare d’anticipo. Stiamo parlando di Emre Can, 23enne centrocampista del Liverpool di chiare origini turche ma di nazionalità tedesca, che in scadenza di contratto sembra non abbia alcuna intenzione di prolungare il suo accordo coi Reds. Moltissime big del calcio inglese sono alla finestra per lui, su tutte Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco, ma l’impressione è che Emre Can possa essere “ghermito” dalla Juventus già nel mercato di gennaio con l’offerta giusta.

DA BATTERE UNA CONCORRENZA INTERNAZIONALE

Si tratta di qualcosa in più di una suggestione, visto che Emre Can ha già mandato i suoi emissari ad incontrarsi con l’entourage juventino. Alla Juventus spetta però ora la delicata decisione se anticipare i tempi in tutto e per tutto, mettendo sul piatto un’offerta concreta che possa soddisfare anche il Liverpool, che non perderebbe così il centrocampista a parametro zero, oppure se giocare ad alto rischio provando ad ottenere l’accordo con Emre Can per giugno, superando però anche le offerte dei club della Premier League e del Bayern, che prendendolo a parametro zero sarebbero disposti ad offrire al mediano un ricchissimo contratto. Insomma, il calciatore avrebbe tutto da guadagnare, la Juventus dovrà invece valutare bene ogni mossa pur considerando che Emre Can sarebbe un rinforzo molto importante, pensando a quanto al centrocampo della Juve farebbero comodo alternative di livello nella corsa agli obiettivi stagionali che in inverno diventerà senz’altro infuocata tra Scudetto e Champions.

© Riproduzione Riservata.