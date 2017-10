CALCIOMERCATO MILAN/ News, Montella, c'è l'ombra di Gattuso alle spalle? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: traballa la panchina.

31 ottobre 2017 Fabio Belli

Montella, c'è l'ombra di Gattuso? (foto LaPresse)

Cinque sconfitte su cinque contro le prime sei in classifica incontrate: al Milan di Vincenzo Montella manca solo lo scontro diretto contro il Napoli per aver affrontato tutte le big, Sampdoria compresa, ma finora negli incontri con Inter, Juventus, Lazio, Roma e i blucerchiati non è arrivato neanche un punto. Una sorta di bocciatura anticipata per Vincenzo Montella, e anche se la proprietà cinese temporeggia sulle sorti del tecnico, i tifosi sembrano aver già scelto. C’è infatti Gennaro Gattuso nei desideri del pubblico rossonero, voglioso di veder approdare un tecnico capace di dare un anima, col suo carisma indiscusso, ad una squadra che appare senza spina dorsale, nonostante i tanti campioni arrivati in estate che non hanno però ancora trovato il famoso “amalgama” tra di loro. E Montella dopo il ko contro i bianconeri sembra sul banco degli imputati sempre più, anche perché sembra chiaro che il Milan non abbia chissà quale margine di manovra nel mercato di gennaio.

CALCIOMERCATO MILAN: L'UOMO PER DARE UN'ANIMA ALLA SQUADRA

Gli emissari della proprietà cinese del club hanno già osservato al lavoro Gattuso che dall’inizio della stagione si trova già a Milanello, ma come tecnico della formazione Primavera. L’ex centrocampista rossonero, Campione del Mondo nel 2006 con la maglia azzurra, è reduce da due anni particolarmente turbolenti sulla panchina del Pisa, riportato in Serie B ma poi sceso di nuovo in terza serie, in due annate segnate da una gravissima crisi societaria poi risolta almeno a livello finanziario, col club toscano che ha evitato il fallimento. Gattuso ha invece deciso di tornare alla casa madre e ripartire dai giovani, ma ora potrebbe ritrovarsi dalla Primavera alla prima squadra così come in anni recenti è successo al Milan a Pippo Inzaghi e Cristian Brocchi. L’esperienza non è stata molto fortunata, ma Gattuso potrebbe essere l’uomo scelto dal club se accettasse di ripartire da zero col gruppo già a disposizione, senza chiedere particolari rinforzi a gennaio e permettendo al club di rispettare il fair play finanziario.

