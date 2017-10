CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Inglese il presente, Castillejo il futuro? (Ultime notizie)

31 ottobre 2017 Fabio Belli

Roberto Inglese in scivolata (foto LaPresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI. Inglese il presente, Castillejo il futuro? Il Napoli si interroga sulla possibilità di rinforzare ulteriormente una squadra che sta già viaggiando a ritmi forsennati, oltre ogni più rosea aspettativa. Tanto che il tecnico Maurizio Sarri ha affermato di non vedere come una possibilità concreta il mantenere un determinato ritmo da qui alla fine della stagione, con la quota Scudetto che sembra già fissata oltre i 90 punti. Un implicito invito, forse, alla società per provare a puntellare da subito la squadra, fornendo le alternative necessarie per puntare al titolo fino in fondo. Una di esse potrebbe essere Roberto Inglese, attaccante che i partenopei si sono già assicurati per l’anno prossimo, avendo trovato l’accordo con il club della punta, il Chievo. Accordo che potrebbe essere anticipato considerando la necessità per Sarri di poter contare su una punta in più dopo il secondo grave infortunio in due stagioni del centravanti polacco Arek Milik, che potrebbe essere la chiave per portare immediatamente Inglese al San Paolo.

MILIK LA CHIAVE PER IL CHIEVO

Milik infatti, che dovrebbe recuperare dall’infortunio al ginocchio prima della prossima Primavera, potrebbe essere girato in prestito proprio al Chievo, per cercare di riportare al massimo della forma un giocatore che avrà bisogno per forza di cose di giocare con continuità per tornare al top. Il che al Napoli non sarebbe possibile, e anticipando l’arrivo di Inglese gli azzurri prenderebbero i classici due piccioni con una fava. Per giugno ci sarebbe invece già in cantiere il primo grande colpo, quello del talento del Villarreal Castillejo, un elemento che potrebbe rivelarsi particolarmente adatto per il gioco di Sarri. Unico problema, Castillejo costa e non poco, il Villarreal non sembra intenzionato a scendere dalla richiesta di 24 milioni di euro per privarsi del giocatore: di sicuro Sarri a chiesto rinforzi a breve e lungo termine per portare avanti un ciclo che già quest’anno sembra essere arrivato al suo anno cruciale.

