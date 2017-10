CALCIOMERCATO ROMA/ News, Ancelotti strizza l'occhio ai giallorossi? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: Ancelotti nel futuro in panchina?

31 ottobre 2017 Fabio Belli

Ancelotti strizza l'occhio alla Roma? (foto LaPresse)

CALCIOMERCATO ROMA. La Roma di Eusebio Di Francesco sembra aver trovato il ritmo giusto in questa stagione per portare a casa risultati importanti: in molti si sono stupiti di aver visto nei giallorossi finora la miglior difesa del campionato di Serie A, visto che a inizio stagione si pensava che proprio la retroguardia potesse essere il punto debole dei giallorossi. Così non è stato e i meriti sono senz’altro anche dell’ex tecnico del Sassuolo, che sta lavorando per rendere competitiva la squadra anche in vista degli scontri diretti che potrebbero lanciarla in chiave Scudetto. Ma alle spalle di Di Francesco si stagliano sempre le ombre di allenatori importanti, e di certo non sono passate inosservate le dichiarazioni di Carlo Ancelotti, che in una lunga intervista a Radio Rai, la prima da quando ha lasciato il Bayern Monaco, non ha escluso un suo futuro approdo in maglia giallorossa, con la Roma che rappresenta senz’altro l’altra squadra del cuore del tecnico emiliano, dopo il Milan, in virtù dei suoi trascorsi da calciatore.

CERCASI ESTERNO PER GENNAIO

“Mi vedo bene su ogni panchina, anche su quella della Roma ma non dite che voglio allenarla che Di Francesco si arrabbia. A me piace il calcio, mi piace allenare e qualsiasi panchina va bene.” Questa la dichiarazione che lascia intendere come Ancelotti, di fronte a un’offerta adeguata dal punto di vista economico e tecnico, possa strizzare l’occhio ad un futuro da allenatore giallorosso. Il presente si chiama però indubbiamente Eusebio Di Francesco, che sul mercato di gennaio dovrà fronteggiare una gatta da pelare non indifferente: la mancanza di un esterno che possa sopperire ai tanti infortuni con cui la sua squadra ha dovuto fare i conti nel ruolo. Con Karsdorp fuori gioco fino a fine stagione e con Bruno Peres di nuovo ai box, Di Francesco dovrà di nuovo chiedere gli straordinari a Florenzi e a Kolarov, ma non è detto che a gennaio la Roma non possa orientarsi su obiettivi all’estero o in Italia: Peluso del Sassuolo e Souprayen del Verona potrebbero essere delle soluzioni-ponte.

