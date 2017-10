Calciomercato Fiorentina/ Calamassi: Babacar e Chiesa? rimangono in viola (esclusiva)

Calciomercato Fiorentina: intervista esclusiva al procuratore Venzo Calamassi sui possibili movimenti e le ultime indiscrezioni di mercato in casa della compagine toscana.

31 ottobre 2017 INT. Venzo Calamassi

Federico Chiesa (LaPresse)

Dopo l’ennesima sconfitta rimediata nel campionato della serie A, la dirigenza della Fiorentina continua a guardarsi intorno in cerca di qualche colpo di calciomercato da mettere a segno nella prossima finestra invernale che possa dare alla rosa di Pioli una marcia in più. Tra i nomi nel mirino dei gigliati potrebbe esserci quello di Sturaro dalla Juventus, ma quello che per ora interessa più la piazza solo le questioni interne: Astori, Babacar e Chiesa sono tra gli elementi di punta della squadra e nomi cercatissimi dal mercato. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Venzo Calamassi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Astori verso il rinnovo? Penso proprio che Astori dovrebbe rinnovare con la Fiorentina, dovrebbe rimanere in maglia viola. La sua permanenza nella squadra gigliata è probabile.

Badelj resterà a Firenze? In questo caso penso invece che Badelj dovrebbe partire, la Fiorentina vorrà far cassa e quindi intende cederlo. Almeno dovrebbe essere questa l'intenzione della Fiorentina.

Potrebbe arrivare Sturaro? Perchè no, in effetti nonostante le diatribe in campo, quelle tra tifosi, i rapporti di mercato tra Juventus e Fiorentina sono stati sempre buoni. Ci sono stati anche in passato diversi scambi di calciatori e quindi Sturaro potrebbe andare a Firenze.

Chiesa partirà? No, credo che dovrebbe restare ancora alla Fiorentina. E' un campione, un giocatore di notevole prospettiva e futuro anche se sinceramente è sopravvalutato.

Babacar verso il Crystal Palace? No, penso proprio che Babacar dovrebbe restare nella viola. Non penso proprio che possa finire al Crystal Palace. Continuerà a far parte del reparto offensivo gigliato

Ci si aspetta un grande colpo a gennaio per la Fiorentina? N,o non penso che la Fiorentina vorrà farlo, bisognerebbe spendere tanti soldi. Piuttosto penso che anche per la competenza calcistica di Pioli, per la sua bravura di tecnico la Fiorentina possa puntare a qualificarsi per l'Europa League. E' una squadra di buon valore inferiore solo alle big e avrà tutte le possibilità per guadagnarsi un posto in Europa!

(Franco Vittadini)

