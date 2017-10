Calciomercato Roma/ Bevacqua: Verdi e Berardi nel mirino di Monchi (esclusiva)

Calciomercato Roma: intervista esclusiva al procuratore Cataldo Bevacqua sui possibili movimenti e le ultime indiscrezioni di mercato in casa dei giallorossi.

31 ottobre 2017 INT. Cataldo Bevacqua

Domenico Berardi (LaPresse)

La Roma continua a monitorare il calciomercato nell'attesa di poter mettere a segno colpi importanti nella prossima finestra di gennaio: tra gli obbiettivi primari della dirigenza giallorossa infatti troviamo la necessità di fornire a Di Francesco un valido sostituto di Rick Karsdorp, di nuovo fermo per la rottura del legamento crociato. La lista di possibili obbiettivi del ds capitolino Monchi rimane in ogni caso molto vasta per ogni settore del campo: da Berardi a Verdi, la Roma ha bisogno di rinforzi se vuole portare a casa traguardi importanti. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Cataldo Bevacqua: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Un sostituto per Karsdorp? Potrebbe essere un'operazione di mercato che la Roma farà a gennaio, in effetti un difensore che possa sostituirlo sarebbe l'ideale. La Roma potrebbe veramente cercare un calciatore da inserire nel suo reparto arretrato., ma dipenderà anche dalla cifra che dovrà spendere il club giallorosso.

Sempre possibile l'arrivo di Berardi a gennaio? E' stato Di Francesco a lanciarlo nel grande calcio, lui quindi lo vorrebbe certamente alla Roma. E' vero che il Sassuolo chiede tanti soldi, si parla di quaranta milioni e bisognerebbe vedere quando potrebbe arrivare se a gennaio o a giugno. Credo però che potrebbe arrivare proprio perchè Di Francesco potrebbe valorizzarlo ancora di più!

La Roma cerca Verdi? Verdi è un ottimo giocatore ma è corteggiato da tanti club importanti. Non sarà facile quindi per la Roma acquistarlo.

Anche Barella possibile obiettivo della Roma? Perchè no, in fondo Di Francesco riesce sempre a lavorare bene sui giovani e potrebbe farlo anche con Barella.

Emerson potrebbe andare al Liverpool? Il Liverpool ha fatto un'offerta intorno ai venticinque milioni, questa cessione si potrebbe realizzare già a gennaio. Credo che il direttore sportivo della Roma possa prendere in considerazione un'offerta così importante!

(Franco Vittadini)

