Calciomercato Inter/ News, assalto a Milinkovic-Savic ma costa caro (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Sergej Milinkovic-Savic - La Presse

L'Inter sta progettando quello che sarà il grande colpo di calciomercato della prossima estate. Nel mirino c'è un centrocampista che in Serie A fa la differenza, Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il centrocampista è nel mirino della Juventus ormai da molto tempo, ma presto potrebbe vedere il valore del suo cartellino lievitare ancora e per il piacere della Lazio scatenare un'asta. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it pare che in estate ci sia stato un incontro tra Walter Sabatini, dirigente nerazzurro, e Mateja Kezman, procuratore di Milinkovic-Savic, si siano incontrati. L'Inter non molla il calciatore, ma il prezzo è molto importante e la Lazio sa di avere in mano un calciatore di assoluto livello che può fare diversi ruoli all'interno del centrocampo. Staremo a vedere chi riuscirà ad imporsi e se Milinkovic-Savic sarà come pare uno dei protagonisti del prossimo calciomercato.

MISSIONE PER BISSOUMA

Sarò una vera e propria missione quella dell'Inter per Yves Bissouma come riporta Calciomercato.com. Pare che il centrocampista classe 1996 del Lille sia seguito da diverso tempo dal club nerazzurro, anche se sono diversi i club che lo hanno seguito in passato. Il Lille chiede una cifra importante anche perché sa che molti club potrebbero essere interessati. Al momento l'Inter considera che la richiesta di venti milioni di euro per un calciatore con poca esperienza internazionale sia ritenuta un po' elevata. Nonostante questo Walter Sabatini e Piero Ausilio siano interessati ad andare a cercare il calciatore che seguono con attenzione attraverso la loro rete di scouting e che continueranno a seguire ancora a lungo. Staremo a vedere se Bissouma nel futuro andrà a giocare all'Inter che cerca ormai da tempo centrocampisti con le sue caratteristiche di aggredire la partita dal punto di vista fisico ma anche tecnico.

