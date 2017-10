Calciomercato Juventus/ News, bianconeri in Bosnia per Meunier (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Andre Gomes - La Presse

La Juventus potrebbe tornare sul calciomercato a gennaio per andare a prendere un terzino destro dopo che in estate è partito Dani Alves e l'arrivo di Mattia De Sciglio non ha dato quello che ci si aspettava anche per un brutto infortunio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che alcuni emissari bianconeri saranno a Sarajevo per seguire la gara Bosnia-Belgio. In campo ci sarà Thomas Meunier che al momento sta facendo panchina al Paris Saint German proprio alle spalle di Dani Alves. Il terzino classe 1991 è arrivato alla squadra transalpina dal Club Bruges l'estate scorsa firmando un contratto quadriennale. E' un terzino dotato di grande forza fisica e salta l'uomo sempre con grande agilità. Sicuramente sarebbe un acquisto importante considerando anche il prossimo ritiro di Stephan Lichtsteiner arrivato ormai alla fine della sua carriera nonostante stia rendendo ancora al massimo.

IL BARCELLONA CEDERÀ A GENNAIO ANDRÈ GOMES E RAFINHA

Il Barcellona a gennaio cederà diversi calciatori nella sessione di calciomercato di gennaio e tra questi ci potrebbero essere due obiettivi della Juventus. Secondo Fichajes.net pare che a partire saranno i centrocampisti André Gomes e Rafinha, giocatori dotati di grande qualità ma che al Barca stanno trovando poco spazio. Si tratta di due talenti che sono ricercati da diversi club interessanti anche se il valore di entrambi è molto elevato e si sa che la bottega del Barca è assai cara. In Italia negli ultimi giorni si è parlato molto della proposta di Jorge Mendes che avrebbe proposto proprio Andre Gomes all'Inter. I due calciatori anche se entrambi centrocampisti sono molto diversi. Infatti il primo è un intermedio di centrocampo che ruba palloni ed è bravo a impostare l'azione, mentre il secondo è un ragazzo più offensivo e abile a inserirsi partendo anche da più dietro e trovando molta facilità di andare al gol. Staremo a vedere se i bianconeri potranno puntarli entrambi o magari uno solo dei due.

