Calciomercato Milan/ News, Cacciari: questa squadra fa schifo! (Ultime notizie)

Parole pesanti sono arrivate da parte di Massimo Cacciari che è un grande tifoso del Milan, ma non ha pietà dopo l'ennesima brutta sconfitta subita stavolta in casa contro la Roma di Eusebio Di Francesco. Questi ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 durante la trasmissione ''Un giorno da pecora'', sottolineando: "Questo Milan fa assolutamente schifo. Non è una squadra, non ha mordente, non ha grinta, fisicità e nemmeno voglia. Ma non sarà colpa di Vincenzo Montella, chiaramente, ma di una campagna acquisti che è stata fatta senza criterio, alla carlona. Se una squadra non funziona da anni ormai non è colpa dell'allenatore ma della società". Parole importanti che invitano a riflettere e che potrebbero portare a diverse situazioni da analizzare in vista delle prossime partite. Tra una settimana il club rossonero dovrà affrontare l'Inter in un derby che a questo punto diventa fondamentale non solo per la classifica, ma probabilmente anche per Vincenzo Montella.

SALE IL PREZZO DI JANKTO

Tra i calciatori che il Milan ha provato a prendere nell'ultima giornata di calciomercato ad agosto c'è Jakub Jankto dell'Udinese. Giocatore rapido e dotato di grande fisicità oltre che di tecnica e capacità di vedere la porta è però inseguito da moltissimi club. In Italia c'è la Juventus, ma i maggiori rischi arrivano dalla Premier League. E' così che il prezzo del cartellino dovrebbe salire attorno ai venti milioni di euro come riportato da Calciomercato.com. Jankto sicuramente è un calciatore importante che può giocare sia al posto di Franck Kessié, come ventilato a fine agosto, che da interno dall'altro lato. Attenzione anche alla volontà del calciatore che potrebbe decidere di arrivare almeno fino alla fine della stagione in bianconero provando a dimostrare la sua qualità e a giocare soprattutto con grande continuità. Staremo a vedere chi sarà a spuntarla con il Milan che guarda con grande attenzione la situazione.

