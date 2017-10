Calciomercato Napoli/ News, Giuntoli sfrutterà la clausola per far arrivare Inglese (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Roberto Inglese - La Presse

L'infortunio di Arkadiusz Milik in casa Napoli ha creato non pochi problemi e molte sono state le voci di calciomercato sull'arrivo di una nuova punta. Se Alberto Gilardino è ufficialmente un calciatore dello Spezia gli altri calciatori accostati agli azzurri dalla lista gratuita non sembrano obiettivi perseguibili. Il Napoli andrà ad anticipare l'arrivo di Roberto Inglese che è stato acquistato nell'ultima sessione di calciomercato dal Chievo Verona, lasciato in prestito al club clivense. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli attiverà quella che è una clausola che permette al Napoli di anticipare l'arrivo del calciatore da sei mesi. Il calciatore è stato pagato attorno ai dieci milioni di euro più due di bonus. L'attaccante ha dimostrato di essere un calciatore di assoluto livello che era stato acquistato proprio per paura che la condizione di Milik non fosse massima anche se c'è da dire che nessuno si aspettava un infortunio del genere.

MARIANELLA SU PEPE REINA

Si torna a parlare di Pepe Reina, portiere che nell'ultima sessione di calciomercato è stato davvero molto vicino alla cessione. Lo spagnolo poteva passare dal Napoli al Paris Saint German anche se alla fine l'affare non si è concretizzato per diversi motivi. Alla fine il calciatore però è sempre al centro di numerose polemiche, il suo contratto scade nel giugno del 2017 e non ci sono possibilità di un rinnovo. Di Pepe Reina ha parlato il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella che ha sottolineato: "E' stato fondamentale confermare Pepe Reina per la leadership. Rifiutare Areola, che diventerà un grande portiere, più soldi è una scelta che avrebbero fatto pochi club anche perché lo spagnolo è in scadenza di contratto. Quella del Paris Saint German poi era un'offerta molto importante. Complimenti al club azzurro che ha saputo resistere". Pepe Reina sta lavorando per dimostrare a tutti le sue qualità, ma è innegabile quanto sia importante il suo impatto nello spogliatoio azzurro dopo che negli ultimi anni forse è mancato qualcosa.

© Riproduzione Riservata.