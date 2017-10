Calciomercato Roma/ News,  i giallorossi mollano Donsah (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Godfred Donsah - La Presse

La Roma ha inseguito sul calciomercato per diverso tempo il centrocampista del Bologna Godfred Donsah. Questi piace da quando ancora giocava nel Cagliari prima di passare proprio al club felsineo. Secondo Calciomercato.com però il direttore sportivo Monchi e l'allenatore Eusebio Di Francesco concorderebbero sul fatto che il reparto sia al completo, visto l'arrivo in estate anche dell'esperto Maxime Gonalons dal Lione oltre al ritorno del promettente talento della Primavera Lorenzo Pellegrini dall'avventura al Sassuolo. Al momento pare che il club in vantaggio su tutti gli altri per Godfred Donsah appare l'Inter. Per prendere questo roccioso centrocampista va ricordato che serve una cifra attorno ai dieci milioni di euro. Difficile però pensare che possa lasciare Bologna nella sessione di calciomercato di gennaio anche se si sa che in questo momento i soldi possono comprare (quasi) tutto.

TUMMINELLO NON RIENTRA NELLA CAPITALE

Tra i calciatori che nella sessione estiva di calciomercato hanno lasciato la Roma c'è Marco Tumminello. Il giovanissimo attaccante non è stato molto fortunato perché dopo un buon impatto condito da un gol con la maglia del Crotone, il primo in Serie A nella sua carriera, il ragazzo si è procurato la rottura del legamento crociato. Per questo si vociferava di un suo ritorno alla Roma per proseguire nel migliore dei modi e soprattutto vicino a casa il percorso di riabilitazione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare però che il calciatore rimarrà a Crotone. Questo perché i dirigenti del club calabrese lo considerano fondamentale per il rush finale quando i suoi gol saranno determinanti per provare a salvarsi. Il Crotone sa che lotterà fino alla fine per rimanere in Serie A, ma spera di non doverlo fare all'ultimo battito come l'anno passato. Serve per questo la possibilità di avere un calciatore in più che da marzo dovrebbe essere pronto a ritornare al servizio di Davide Nicola.

