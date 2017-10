Calciomercato Inter/ News, Thohir: Ozil? Non so se l'Arsenal lo vende (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Mesut Ozil - La Presse

Il calciomercato dell'Inter sembra essere già entrata nel vivo per la prossima stagione già adesso che siamo all'inizio del mese di ottobre. Questo perché alcune parole di Erick Thohir hanno scosso l'ambiente. Il presidente nerazzurro ha parlato a Bolalob commentando la voce del possibile acquisto di Mesut Ozil dall'Arsenal: "Non sono sicuro del fatto che Ozil lascerà l'Arsenal nel mese di gennaio, ma è chiaro che Luciano Spalletti sa quali giocatori serviranno a questa squadra per migliorare nelle sue prestazioni". Arrivano poi parole importanti come riportato dal portale della squadra nerazzurra: "Stiamo studiando come rinforzare l'Inter e stiamo cercando ancora i giocatori che acquisteremo. Abbiamo davvero molti scout sparsi un po' ovunque". Staremo a vedere quali saranno i calciatori che arriveranno in nerazzurro anche se al momento la cosa più importante per tutti è quella di concentrarsi sul campo perché c'è una stagione in cui sarà fondamentale centrare almeno la Champions League.

CAUET PARLA DI KARAMOH

Tra i nuovi acquisti dell'Inter nell'ultima sessione di calciomercato c'è sicuramente Yann Karamoh. L'esterno d'attacco è arrivato dal Caen in punta di piedi, ma sono bastati pochi minuti per vedere le potenzialità di un calciatore di grandissima qualità e tecnica. Ne ha parlato il francese Benoit Cauet, ex calciatore dell'Inter, ai microfoni di Premium Sport: "Karamoh non l'ho suggerito io all'Inter. Può diventare un grande talento. Il Caen è sicuramente una scuola ottima di calcio". Lo stesso Cauet ha parlato anche della possibilità di veder arrivare un centrocampista importante come Arturo Vidal, spiega: "Se dovesse arrivare il cileno la squadra farebbe un salto di qualità davvero importante. L'Inter si è rinforzata molto a livello dirigenziale con Walter Sabatini. Luciano Spalletti poi è un allenatore forte, che sa cosa si deve fare in campo. Ha il merito di aver ricompattato l'ambiente, la sua bravura è stata quella di instaurare un sistema che permetta all'Inter di prendere pochi gol lasciando davvero poco spazio agli avversari. Tutte le premesse per andare avanti in un certo modo ci sono".

