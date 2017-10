Calciomercato Juventus/ News, corsa a quattro con i top club per Ferran Torres del Valencia (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri - La Presse

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato anche per andare a prendere diversi calciatori importanti per il futuro. Secondo quanto riportato da Sport pare che i bianconeri siano pronti a inserirsi nella corsa a Ferran Torres del Valencia che è già seguito da Barcellona, Real Madrid e Paris Saint German. I bianconeri non hanno sicuramente le disponibilità economiche di cui invece dispongono questi tre top club, ma di certo hanno una dirigenza bravissima a intervenire nel momento giusto per battere la concorrenza anche di questi. Ferran Torres è un classe 2000 classe destra dotata di grande qualità e che ha dimostrato di essere giocatore vero. Sicuramente in molti pensano che potrebbe presto diventare un top player, cercando di ripetere quanto visto nelle giovanili anche nel calcio professionistico. Staremo a vedere chi alla fine la spunterà e se la Juventus deciderà di fare uno sforzo economico importante per prendere quello che potrebbe essere un potenziale top player.

OCCHI SU ISIDOR DEL RENNES

Tra i tanti giovani osservati dalla Juventus in vista del prossimo calciomercato c'è anche Wilson Isidor. L'attaccante classe 2000 del Rennes è stato grande protagonista del Torneo di Montaigu 2016 di cui è stato anche capocannoniere. Tutti hanno in mente il passaggio da record di Ousmane Dembele dal Borussia Dortmund al Barcellona per oltre cento milioni di euro, calciatore che era stato acquistato per una cifra molto accessibile. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che il calciatore sia nel mirino della Juventus che vuole subito rinforzare la Primavera di Alessandro Del Canto partita con qualche difficoltà. Attenzione però perché sul calciatore in questione c'è anche l'Inter di Luciano Spalletti. Al momento però pare che la Juventus abbia già avviato un discorso e sia nettamente in vantaggio rispetto al club meneghino nella corsa a Wilson Isidor. Chi riuscirà a fare il colpo lo scopriremo non tra molto.

