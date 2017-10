Calciomercato Milan/ News, in Inghilterra sicuri: Conte in rossonero a giugno (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Antonio Conte - La Presse

Il nome di Antonio Conte è di quelli che fanno molto rumore anche perché reduce da un successo prestigioso in Premier League e pronto a tornare in Italia nella prossima sessione estiva di calciomercato. A dirlo è stato lo stesso tecnico pugliese che ha sottolineato come abbia nostalgia del suo paese. Ne ha parlato di questa situazione il tabloid inglese Mirror. Questi ha sottolineato infatti come il Milan sia pronto a fare qualsiasi cosa per riportarlo in Italia. Sta di fatto che il Chelsea non ha intenzione di farsi scappare proprio Antonio Conte e pur di trattenerlo è pronto a fare un calciomercato davvero molto importante durante la prossima estate. Proprio per questo motivo pare che Vincenzo Montella verrà trattenuto fino alla fine della stagione a meno di clamorosi tracolli quando si potrebbe andare a prendere un traghettatore. Il progetto del Milan è in piedi per arrivare all'ingaggio sulla panchina di Antonio Conte.

NEL MIRINO ALEIX VIDAL

Il Milan nella prossima sessione di calciomercato proverà un assalto deciso su Aleix Vidal del Barcellona come riporta Calciomercato.com. Questo perché sulla corsia destra è arrivato il duro colpo dell'infortunio di Andrea Conti che era stato acquistato l'estate scorsa dall'Atalanta. Vidal è un classe 1989 che ha un contratto fino al 2020 con il Barcellona. Con l'arrivo in estate sulla panchina dei blaugrana di Ernesto Valverde il calciatore è finito completamente nel dimenticatoio con il calciatore che non ha nessuna intenzione di perdere ogni speranza di giocare il Mondiale in Russia nell'estate prossima. Sicuramente Aleix Vidal è un calciatore importante che potrebbe dare la possibilità al club rossonero di fare un salto in avanti. Col ritorno di Andrea Conti poi regalerà la possibilità di avere due alternative molto importanti su quella corsia.

