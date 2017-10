Calciomercato Napoli/ News, Ds Chievo: Inglese per ora rimarrà fino a giugno (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Roberto Inglese - La Presse

Il direttore sportivo del Chievo Verona Giancarlo Romairone ha parlato del futuro di Roberto Inglese. L'attaccante sembra destinato ad un approdo anticipato a Napoli dopo che il club campano aveva deciso di acquistarlo l'estate scorsa proprio dai clivensi lasciandolo lì parcheggiato fino a giugno. Questo prima che arrivasse il brutto ko di Arkadiusz Milik, che purtroppo a un anno di distanza dalla rottura del legamento del ginocchio si è procurato lo stesso infortunio all'altra articolazione. Giancarlo Romairone ha parlato a Telenuovo, sottolineando: "Ci auguriamo che Roberto Inglese possa rimanere per tutta la stagione. L'infortunio di Arkadiusz Milik di certo ha acceso un riflettore su questa operazione che è stata fatta per giugno". Il dirigente ha sottolineato che i rapporti col Napoli sono molto stretti, ma anche che si può sempre dialogare per soluzioni alternative. Il direttore sportivo dei veneti continua: "Per ora come stanno le cose il ragazzo dovrebbe rimanere al Chievo Verona fino a giugno. Se dovesse andare via troveremo un sostituto adeguato". Il dirigente quindi non esclude la possibilità che potrebbe partire verso Napoli.

IDEA PERIN PER IL POST REINA

Il portiere del Napoli nella prossima stagione non sarà sicuramente Pepe Reina che dovrebbe approdare, come ormai pare certo, al Paris Saint German a parametro zero nella sessione di calciomercato dell'estate 2018. Il Napoli così dovrà trovare un altro estremo difensore di altrettanta qualità. Secondo SportMediaset gli azzurri sarebbero pronti a mettere alla ricerca di un calciatore molto importante e cioè Mattia Perin del Genoa. Il portiere della nazionale azzurra si è ripreso in maniera più che importante dopo un brutto infortunio al ginocchio patito nella stagione scorsa. Sono diversi però i club che starebbero cercando con grande intensità il calciatore in questione e che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote al Napoli. Si tratta del Milan che rischia ancora di perdere Gianluigi Donnarumma e l'Inter che potrebbe decidere di sostituire lo sloveno Samir Handanovic.

