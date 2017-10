Calciomercato Roma/ News, per Pellegrini c'è la fila: anche la Juventus lo vuole (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Lorenzo Pellegrini - La Presse

L'impatto di Lorenzo Pellegrini in maglia giallorossa è stata devastante. Il ragazzo è tornato alla Roma nell'ultima sessione di calciomercato con i capitolini che hanno esercitato il loro diritto di riacquisto e speso anche una cifra considerevole. Per lui sono stati diversi i club che hanno deciso di pensare a un'offerta importante. Secondo quanto riportato da Goal.com su di lui ci sarebbero Manchester City, Chelsea e anche addirittura la Juventus. Nel contratto di Pellegrini c'è una clausola rescissoria tra i 25 e i 29 milioni di euro. Staremo a vedere quello che capiterà nelle prossime sessioni di calciomercato quando sicuramente saranno diversi i club a provare l'offensiva per convincere i giallorossi a cederlo. Sarà determinante anche la volontà di Lorenzo Pellegrini che deciderà se seguire le orme di Daniele De Rossi per crearsi una carriera importante alla Roma oppure se lascerà la capitale magari strada Torino come l'ex giallorosso Miralem Pjanic.

SKORUPSKI ASPETTA LA SUA CHANCE, ALTRIMENTI PARTE

In estate il calciomercato della Roma ha visto anche qualche cambio tra i pali. Il portiere titolare Szczesny è tornato all'Arsenal per poi passare alla Juventus e se Alisson è stato promosso a titolare come sua riserva è tornato dal prestito all'Empoli Lukasz Skorupski. Questi per il momento non ha mai giocato, ma di certo se continuerà a rimanere in panchina potrebbe anche decidere di partire nella prossima sessione estiva di calciomercato. Skorupski ha parlato dal ritiro della nazionale polacca, sottolineando: "Alisson è davvero forte, all'inizio della tournèe estiva non mi sembrava così bravo però ora partita dopo partita sta facendo sempre meglio. In Serie A e Champions League sta facendo bene. Prima o poi arriverà anche la mia chance e dovrò sfruttarla". In estate Skorupski era stato davvero molto vicino al Torino, quando si pensava che Szczesny potesse rimanere. I granata poi hanno virato su Salvatore Sirigu e la Roma ha trattenuto Skorupski, riuscirà a farlo ancora a lungo?

