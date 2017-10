Calciomercato Inter/ News, 25 milioni di euro per arrivare a Torreira (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Lucas Torreira - La Presse

L'Inter vuole qualità in mezzo al campo e per questo potrebbe andare a bussare alla porta della Sampdoria per assicurarsi le prestazioni di Lucas Torreira nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare che i nerazzurri si siano decisi a pagare la clausola rescissoria di venticinque milioni di euro. Torreira è un centrocampista davvero molto forte che interpreta il ruolo di regista con grandissima personalità nonostante abbia appena ventuno anni. Lucas Torreira è nato a Fray Bentos nel febbraio del 1996 ed è arrivato in Italia acquistato dal Pescara nel 2014 che lo ha pescato dalla Primavera del Mont. Wandereres. Il ragazzo ha subito conquistato tutti con i blucerchiati che hanno deciso di puntare su di lui nell'estate del 2015, lasciandolo in prestito per un anno al Delfino. Dopo un anno e mezzo di Serie A per lui potrebbe essere arrivato il momento del grande salto verso un top club.

ADJAPONG NEL MIRINO DA UN ANNO

Gli scout dell'Inter si muovono sul calciomercato con grandissima attenzione ai giovani calciatori che nel futuro potrebbero fare la storia della squadra nerazzurra. Tra questi c'è ormai da oltre un anno Claude Adjapong del Sassuolo come riportato da FcInternews che da tempo segue le sue prestazioni. Il calciatore classe 1998 ha dimostrato di muoversi con grande qualità sia da centrocampista che da difensore sulla corsia sinistra. Ha un contratto con i neroverdi fino al 2022, ma chiaramente attraverso una buona offerta di calciomercato può partire. Attenzione però perché su di lui c'è mezza Europa e tanti club estri che sembrano pronti a metterci sopra le mani. Adjapong è un ragazzo con grande carattere e sotto la guida di un allenatore esperto come Luciano Spalletti potrebbe fare la differenza grazie a ritmo e un piede da giocatore di un'altra categoria. Staremo a vedere se sarà possibile fare il colpo già nel calciomercato di gennaio oppure se si aspetterà luglio.

