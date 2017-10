Calciomercato Juventus/ News, Ghoulam obiettivo numero uno per il 2018 (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Faouzi Ghoulam - La Presse

Ormai se ne parla da un po' di tempo, la Juventus punta con grande interesse Faouzi Ghoulam del Napoli perché ha fiutato il colpo a parametro zero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nonostante alcuni sottolineano come il Napoli sia pronto a rinnovare il contratto al calciatore algerino in realtà ci sarebbe ancora molta distanza sulla clausola rescissoria da inserire nel contratto. E così la Juventus si muove per cercare il calciatore che vorrebbe una clausola di 20-25 milioni rispetto a quella di 35 che impone il club azzurro. I bianconeri potrebbero decidere di dare così un'alternativa credibile ad Alex Sandro sulla corsia sinistra o in alternativa cederebbero alla corte del Chelsea proprio per il brasiliano aggiungendo all'eventuale arrivo dell'algerino il ritorno di Leonardo Spinazzola dall'Atalanta. Attenzione però perché su Ghoulam c'è anche l'interesse del Milan.

LO MONACO: AVEVO PRESO DYBALA PRIMA DEL PALERMO

Parlare oggi di Paulo Dybala appare abbastanza facile dopo quello che ha fatto vedere con la maglia della Juventus, c'è chi invece il calciatore lo ha avuto tra le mani quando non era conosciuto e all'Estudiantes stava iniziando la sua carriera da professionista. E' così che Pietro Lo Monaco, amministratore delegato e direttore generale del Catania, racconta un interessante aneddoto di calciomercato. Questi ha parlato a Sky Sport 24 sottolineando: "Quel Catania del 2010 era composto da dieci argentini su undici e l'allenatore era Diego Pablo Simeone. Avevo praticamente preso Paulo Dybala l'anno prima che arrivasse in Italia. Non ci sono arrivato però per motivi prettamente economici. Si puntava su calciatori argentini perché il rapporto qualità/prezzo è il migliore che esista". In ottica futura il Catania avrebbe fatto un colpo incredibile considerando che solo dopo pochi anni il Palermo l'avrebbe venduto alla Juventus per quaranta milioni di euro.

