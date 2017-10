Calciomercato Milan/ News, Craxi: manca il dinamismo di Kucka e Poli (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Andrea Poli - La Presse

Tutto si aspettavano i tifosi del Milan dopo questa campagna di calciomercato faraonico ma non di sentire l'assenza di Andrea Poli e Juraj Kucka partiti verso Bologna e Trabzonspor. Eppure c'è chi è convinto che queste due cessioni abbiano indebolito il centrocampo della squadra di Vincenzo Montella in debito d'ossigeno dei loro polmoni. Lo dice Bobo Craxi che è un politico italiano e grande tifoso del Milan. Ne ha parlato a TMW Radio, sottolineando: "Le cose al momento per il Milan sono su un piano inclinato. Non so dove sia il nodo dolente. Montella dice che sia la preparazione atletica, certo è che ad ottobre c'è già l'autocritica. Ogni volta che incontriamo squadre più strutturate prendiamo gol". Craxi poi continua a parlare di alcune situazioni legate ai dettagli dell'ultimo calciomercato: "Si è perso un bel po' di dinamismo a centrocampo con le cessioni di Juraj Kucka e Andrea Poli. Arrigo Sacchi era innamorato di certi calciatori a centrocampo. Questo adesso nella nostra mediana manca".

FUSER SU ANDRÈ SILVA

André Silva è stato uno degli acquisti di calciomercato più costosi dell'estate del Milan, ma non sempre Vincenzo Montella l'ha inserito in campo dal primo minuto. Protagonista assoluto dell'Europa League in Serie A troppo spesso ha ceduto il posto al giovanissimo e comunque fortissimo Patrick Cutrone. Dell'attaccante portoghese ha parlato l'ex calciatore della nazionale Diego Fuser. Questi ha sottolineato a TMW Radio: "André Silva non è stato utilizzato continuativamente. Sono convinto che per un giocatore sia importante anche avere fiducia e giocare cinque o sei partite di fila. Giocando e non giocando tutto diventa più complicato. Penso che abbia grandi qualità. E' un attaccante ancora molto giovane e avrà l'opportunità di dimostrare la sua bravura". Di certo André Silva è un calciatore importante e si vocifera già a più di una settimana dal derby contro l'Inter di Luciano Spalletti che il calciatore sarà schierato titolare dal primo minuto.

