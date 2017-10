Calciomercato Napoli/ News, De Laurentiis: la verità su Milik, Inglese, Reina e Szczesny (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis - La Presse

Aurelio De Laurentiis ha voglia di stupire tutti con il suo Napoli e per questo non si può assolutamente far finta di niente sulle voci di calciomercato che continuano a ruotare proprio attorno alla città del sole. In una lunga intervista al Corriere della Sera proprio il numero uno della squadra azzurra ha deciso di svelare alcune cose interessanti. Sull'attacco spiega: "Abbiamo perso Milik è vero, ma stavolta potrebbe rientrare già a inizio del prossimo anno. Altrimenti c'è Roberto Inglese che in caso di necessità arriverà nel calciomercato di gennaio". Si va poi a parlare del futuro di Pepe Reina: "Il suo procuratore ci ha chiesto un triennale, ma sinceramente per il fatturato del Napoli sarebbe stato un lusso troppo grande. Preferisco valutare di stagione in stagione e cambiare magari idea". Non nega però che nel mirino c'era Szczesny poi preso della Juventus che però ha rifiutato l'idea di stare alle spalle proprio dell'estremo difensore spagnolo.

IMPOSSIBILE BLINDARE MAURIZIO SARRI

Spesso si dice che i matrimoni si fanno in due, per questo secondo TuttoNapoli.net è impossibile blindare Maurizio Sarri. L'allenatore campano sta facendo davvero molto bene e dopo sette giornate di Serie A è solo in testa al campionato. La sua squadra gioca uno dei migliori calci d'Europa e sicuramente si potrà togliere molte soddisfazioni, nonostante questo non è detto che possa rimanere ancora nella prossima stagione. Questo perché se dovesse vincere lo Scudetto sarebbe troppo complicato fare di più e se non dovesse farlo la delusione per le aspettative potrebbe essere difficile da superare. Soprattutto il problema potrebbe essere legato a un contratto che non è al momento da top club, staremo a vedere quello che deciderà Maurizio Sarri che potrebbe anche fare una scelta di cuore e rimanere in un Napoli che finalmente lo ha lanciato a grandissimo allenatore. Oggi però l'unica cosa importante da fare è quella di puntare alla vittoria di uno Scudetto che manca a Napoli da troppo tempo.

© Riproduzione Riservata.