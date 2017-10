Calciomercato Roma/ News, ecco cosa sta bloccando Moreno (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Hector Moreno - La Presse

Tra gli acquisti di calciomercato della Roma in estate c'è stato anche il difensore centrale messicano Hector Moreno arrivato dal Psv ma in campo solo per qualche scampolo di partita e non ancora al centro del progetto di Eusebio Di Francesco. Su Twitter però il ragazzo ha evidenziato qualche problema di lingua che sta bloccando al momento la sua ascesa. Il ragazzo ha così parlato in un video pubblicato sulla pagina di Twitter Mexican@ sua ufficiale: "Imparare l'italiano è una necessità. Lo devo fare perché è fondamentale per comunicare in campo con i miei compagni ma anche nella mia vita quotidiana a Roma. L'olandese è stato sicuramente difficile da imparare, ma con l'impegno e per mia necessità ce l'ho fatto. Così come ho potuto poi migliorare il mio italiano", clicca qui per il video e per i commenti dei follower. Staremo a vedere se con l'apprendimento della lingua poi proprio Hector Moreno avrà più spazio sul rettangolo verde di gioco.

SCOUT GIALLOROSSI IN INDIA PER IL MONDIALE UNDER 17

Oggi inizia il Mondiale under 17 di calcio in India. Gli scout della Roma, inviati dal direttore sportivo Monchi, sono pronti per partire verso l'Asia per andare a visionare da vicino alcuni calciatori che potrebbero essere protagonisti del prossimo calciomercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it pare che nel mirino ci siano soprattutto tre ragazzi. Si tratta di Ismail Cokcalis che è un terzino destro della Turchia e che piace molto a Friburgo, Red Bull Lipsia e soprattutto al Manchester City. Ci sono poi due giovani ragazzi che giocano in Turchia. Sefa Akgun è un centrocampista che gioca nel Trabzonspor e poi Yunus Akgun che invece è del Galatasaray e svolge il ruolo d'attaccante. Staremo a vedere se questi calciatori potranno avere la possibilità di giocare ad altissimo livello nel nostro calcio e prima di tutto come interpreteranno questo imperdibile appuntamento.

