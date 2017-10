Calciomercato Inter/ News, spunta Vermaelen per gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

L'Inter è in emergenza in difesa dopo il brutto infortunio del giovane Vanheusden che ha ridotto a tre la lista dei centrali a disposizione di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo infatti oltre ai titolari Joao Miranda e Milan Skriniar ha solo Andrea Ranocchia in rosa. Spunta a sorpresa un nuovo nome per la sessione di calciomercato di gennaio quando sicuramente arriverà un difensore. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo infatti l?inter sarebbe sulle tracce di Thomas Vermaelen che l'anno scorso è stato in prestito alla Roma senza giocare praticamente mai a causa di tanti problemi fisici. Tornato al Barcellona con Valverde non ha trovato ancora nemmeno un minuto di campo e quindi a gennaio potrebbe chiedere la cessione. L'Inter potrebbe decidere di prenderlo in prestito fino a giugno per tamponare questa assenza nella rosa messa a disposizione dell'ex tecnico della Roma che l'anno scorso ha lavorato proprio col centrale belga.

AUSILIO LAVORA AL RINNOVO DI MAURO ICARDI

Tra le tante cose su cui sta lavorando Piero Ausilo, in merito al calciomercato, c'è anche una situazione legata a Mauro Icardi. Secondo Premium Sport infatti il direttore sportivo starebbe per preparare un maxi rinnovo per l'attaccante argentino che sicuramente viene considerato il vero top player nonché capitano della squadra di Luciano Spalletti. L'obiettivo è quello di dare un segnale al calciatore che ovviamente è conscio di come sia ben diverso il suo ingaggio rispetto a quello di campioni come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ovviamente economicamente parlando l'Inter non potrà mai arrivare a quei livelli, ma di certo potrà dare un segnale a Mauro Icardi che al momento è molto felice di giocare nell'Inter e non sembra assolutamente intenzionato a cambiare maglia. I nerazzurri da parte loro faranno di tutto per alimentare questa situazione.

