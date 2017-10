Calciomercato Juventus/ News, Padovan: chi è arrivato non è all'altezza della situazione (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Blaise Matuidi - La Presse

Parole un po' a sorpresa di Giancarlo Padovan che è stato intervistato da Raffaele Auriemma durante la trasmissione Si Gonfia la rete sulle frequenze di Radio Crc. Il giornalista ha bocciato il calciomercato dei bianconeri sottolineando come al momento il Napoli abbia più possibilità di vincere il titolo. Padovan ha sottolineato: "Sono convinto che quest'anno il club azzurro possa vincere lo Scudetto. Questo perché la Juventus ha perso qualche giocatore importante e quelli che sono arrivati non sono all'altezza". Sicuramente alcuni nuovi acquisti devono ancora ingranare però di fronte alle cessioni di Dani Alves e Leonardo Bonucci la Juventus ha rinforzato in maniera importante il centrocampo. Se Blaise Matuidi è un calciatore di caratura internazionale non molti si aspettavano l'esplosione di Rodrigo Bentancur che ha dimostrato di poter giocare titolare già da subito. In difesa ancora non si sono visti Mattia De Sciglio e Benedikt Howedes con qualche problema fisico di troppo. Davanti poi a già un attacco fortissimo sono stati aggiunti Douglas Costa e Federico Bernardeschi che piano piano stanno carburando. Quindi perché sottolineare che chi è arrivato non è all'altezza?

ASAMOAH VIA A PARAMETRO ZERO?

Il futuro di Kwadwo Asamoah sarà lontano dalla Juventus con il calciatore che era stato a un passo dalla sessione già nell'ultima sessione di calciomercato. Il terzino ghanese infatti aveva trovato l'accordo con il Galatasaray per rimanere poi in bianconero con la società che lo aveva bloccato per non essere riuscita ad anticipare il ritorno di Leonardo Spinazzola dall'Atalanta. Secondo quanto riportato da ModernGhana.com il calciatore ex Udinese non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel giugno del 2018. Arrivato a trent'anni in bianconero il calciatore ha dimostrato di essere utilissimo e di sostituire sempre con grandi prestazioni il brasiliano Alex Sandro titolare inamovibile e per il quale sono state rifiutate vagonate di sterline che arrivavano dal Chelsea di Antonio Conte. Con l'addio di Asamoah la Juventus dovrà decidere di sostituirlo o meno proprio con Spinazzola.

© Riproduzione Riservata.