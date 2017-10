Calciomercato Milan/ News, Havertz piace ma si rischia l'asta per prenderlo (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

Il calciomercato si muove sempre più in direzione dei giovani. Secondo Calciomercato.com pare che il Milan abbia messo gli occhi su Kai Havertz calciatore classe 1999 del Bayer Leverkusen. Questi è un attaccante dotato di grande fisicità che nell'ultima gara dell'Under 19 ha segnato ben quattro reti in un Germania-Biellorussia terminato col risultato di 5-1. Sicuramente Havertz è un calciatore promettente e sono tanti anche i club che lo seguono da diverso tempo. Per prenderlo non serve al momento una cifra impossibile anche se la tanta concorrenza potrebbe scatenare una piccola asta. Attenzione al giovane poi che se dovesse trovare spazio e segnare farebbe così salire ancora il valore del suo cartellino. L'idea dell'Inter sarebbe quello al momento di prenderlo per la squadra Primavera di Stefano Vecchi per farlo crescere e magari già dalla prossima stagione mandarlo in prestito. Staremo a vedere quello che capiterà nella sessione di calciomercato di gennaio.

NIENTE FOLLIE PER DUNCAN

Il Milan cerca sul calciomercato muscoli per il centrocampo. Da tempo infatti si sente parlare dell'idea di prendere un calciatore che possa dare sul centro sinistra del reparto a tre schierato da Vincenzo Montella il cambio a Franck Kessié. Tra i tanti nomi fatti nell'ultimo giorno si è parlato di un calciatore che a Milano ha giocato nella Primavera dall'altra sponda del Naviglio. Secondo Calciomercato.com i nerazzurri sono molto interessati ad Alfred Duncan, ora al Sassuolo, ma non sono disposti a fare delle follie. Non si andrà infatti oltre i dodici milioni di euro che sembrano essere nelle ultime ore i soldi che il Milan è intenzionata a mettere sul piatto a gennaio per prendere il centrocampista neroverde. Bisognerà capire anche se il club abbia voglia di cedere un calciatore importante in una stagione in cui si stanno vivendo diverse importanti difficoltà.

