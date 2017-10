Calciomercato Napoli/ Calamassi: a gennaio un difensore! Insigne resta, attenti a Sarri... (esclusiva)

Calciomercato Napoli: Maurizio Sarri (LaPresse)

E' un Napoli che pensa allo scudetto, a una stagione importante in cui ci saranno da affrontare anche altre competizioni di rilievo, la Coppa Italia e soprattutto la Champions League. Per poter raggiungere lo scudetto bisognerebbe forse rinforzare la rosa a gennaio con qualche acquisto di rilievo. Oltre ad Inglese, attaccante praticamente preso dal Chievo, chi arriverà? Ci sono tanti nomi che si rincorrono. Per parlare di tutto questo e di molti altri temi del calciomercato Napoli, come le clausole di tanti big, abbiamo sentito il procuratore Venzo Calamassi. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Widmer potrebbe arrivare dall'Udinese? Non voglio togliere niente a un buon giocatore come Widmer ma credo che lui non sia un giocatore da Napoli. La squadra di Sarri deve puntare ad acquistare un difensore molto forte per migliorarsi. Non è facile però, perchè i migliori difensori come Chiellini e Bonucci li hanno le formazioni più forti. Uno che magari potrebbe alzare il livello qualitativo del reparto arretrato azzurro è De Vrij della Lazio.

Inglese sicuro a gennaio? Credo che lui in effetti potrebbe arrivare a gennaio.

Berardi altro possibile acquisto? Mi piace molto Berardi, è un ottimo giocatore. Solo che secondo me non è ancora da Napoli, non riesce ancora ad avere la concentrazione ideale per giocare ad alti livelli. Per il momento lo vedo meglio al Sassuolo.

Chi sarà il grande colpo a gennaio per un Napoli da scudetto? Ci vorrebbe un difensore, ma i grandi giocatori poi costano tanto e c'è tanta concorrenza su di loro. Credo poi che il Napoli non abbia intenzione di spendere tanti soldi, cercherà di prendere solo qualche rincalzo nel mercato di gennaio.

Chi prenderà il posto di Reina in futuro? Perin potrebbe essere un'idea... Perin è un ottimo portiere, ha avuto un infortunio molto duro ma sta dimostrando di essere molto forte. Potrebbe essere veramente un'idea. Poi c'è Meret, un altro portiere molto valido. Devo dire poi che a me è sempre piaciuto Sirigu. Forse non si è espresso sempre al massimo, ha avuto dei problemi anche al Paris Saint Germain. Resta il fatto che ha ottime qualità tecniche, è un numero uno di indubbio valore.

Questione clausole: Ghoulam 35 milioni, Mertens 28 per l'estero, Zielinski 65 per l'estero, qualcun altro rischia la cessione? No, credo proprio che se non se andrà nessuno. Mertens poi ha trent'anni, non sono pochi. Prendetei Hamsik: alla fine è rimasto sempre al Napoli!

Anche Sarri ha una clausola di rescissione a 8 milioni: sarà il suo ultimo anno, anche in caso di scudetto? Io credo che un allenatore dopo un po' che è in una squadra se ne debba andare. Sarri è molto bravo, potrebbe intanto far disputare al Napoli una grande stagione.

Koulibaly: le big della Premier League si rifaranno sotto a gennaio? E' possibile, credo però che se il Napoli vuole puntare allo scudetto non possa che tenere Koulibaly, un giocatore importante del suo reparto arretrato.

Insigne potrebbe finire al Barcellona? No, sinceramente parlando Insigne non lo vedo al Barcellona. (Franco Vittadini - Carlo Necchi)

