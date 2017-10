Calciomercato Napoli/ News, Grimaldo sostituirà Ghoulam? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Grimaldo - La presse

Il futuro di Faouzi Ghoulam sembra molto lontano da Napoli. Il terzino algerino è in scadenza 2018 e sembra che non si riesca a trovare un accordo per il rinnovo. E' così che il Napoli si rigetterà sul calciomercato per andare a cercare un tecnico in grado di risollevare le sorti di questa squadra. Sicuramente serve un calciatore di grandissima qualità, ma non è detto che pescare un terzino conosciuto sia la scelta giusta. In molti infatti sottolineano proprio come Ghoulam quando arrivò a Napoli non era conosciuto da molti. Secondo quanto riportato da Radio Crc il grande obiettivo sarebbe Grimaldo del Benfica. Questi è un calciatore spagnolo classe 1995 che è cresciuto nelle giovanili del Valencia per essere acquistato appena a tredici anni dal Barcellona. Dopo una vita nella squadra B dei catalani il ragazzo nel gennaio è stato acquistato dal Benfica per 1.5 milioni di euro senza trovare ancora grande continuità.

HYSAJ SVELA: ECCO PERCHÈ SONO RIMASTO

In estate sono state diverse le squadre che sul calciomercato hanno cercato il terzino albanese del Napoli Elseid Hysaj. Questo perché il ragazzo aveva dimostrato l'anno scorso di potersi ben disimpegnare anche ad altissimi livelli. Tra i tanti club che lo avevano puntato c'era anche la Juventus che lo voleva per sostituire il partente Dani Alves. L'ex Empoli ha svelato però il motivo per cui è rimasto in azzurro. Ecco le sue parole a Mediaset Premium: "Ci crediamo tutti allo Scudetto. E' da tanti anni che manca a Napoli che è una città bellissima e con dei tifosi meravigliosi che lo meritano. Dobbiamo abbassare la testa, lavorare e vincere tutte le partite. Siamo rimasti tutti per vincere qualcosa e ora dobbiamo dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo". Le parole di Hysaj confermano il tante volte citato accordo dei big per rimanere e vincere lo Scudetto. Ci riusciranno?

