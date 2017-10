Calciomercato Roma/ News, cosa fare con Sanabria? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

Sanabria sta facendo impazzire tutto il mondo. In Spagna sta facendo sfracelli e in Argentina lo iniziano ad adorare per un gol alla Colombia che tiene in piedi la qualificazione ai Mondiali 2018 per la squadra di Jorge Sampaoli. La Roma ha una grande opportunità e cioè quello di poter decidere cosa fare del futuro di questo talento portato nella capitale da Walter Sabatini e ora ufficialmente del Betis Balompie. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che la società giallorossa stia ragionando sul da farsi in vista del futuro. Da un lato si potrebbe riprendere questo calciatore e dargli fiducia, dall'altro però il fatto che la clausola di riacquisto è ad appena undici milioni di euro potrebbe portare a realizzare una plusvalenza davvero importante. Di certo Sanabria è un calciatore dalle grandissime potenzialità e nelle prossime stagioni potrebbe anche diventare un punto di riferimento per la Roma di Eusebio Di Francesco che verrà.

GEROLIN SU FOFANA

Negli ultimi giorni si è parlato di un affare di calciomercato che potrebbe infiammare già la sessione di riparazione. Tra i nomi accostati alla Roma infatti c'è quello di Seko Fofana, centrocampista di grande qualità e tecnica che gioca nell'Udinese e che dopo un brutto problema fisico sembra essersi ripreso al cento per cento. Di questo ha parlato anche il direttore sportivo dell'Udinese Manuel Gerolin che ha parlato a Centro Suono Sport. Sul proprio Fofana ha sottolineato: "Il ragazzo sta facendo davvero bene e ha grandissime potenzialità. In questo momento siamo presi da altri problemi e non vogliamo distrazioni. Per il calciomercato c'è molto tempo, mancano ancora diversi mesi". Sicuramente però la Roma già da ora inizierà a lavorare per cercare di portare il calciatore in giallorosso per rinforzare il centrocampo anche a livello muscolare. Sarà interessante capire anche se ci saranno altri club su di lui.

