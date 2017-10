Calciomercato Inter/ News, in difesa in pole nuovamente Izzo (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Armando Izzo - La Presse

Continua la telenovela di calciomercato legata al difensore centrale che forzatamente l'Inter dovrà prendere nella sessione di gennaio dopo che l'infortunio del giovane Vanheusden ha ridotto a tre il numero dei centrali a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it pare che al momento sia tornato in pole position Armando Izzo del Genoa che da sempre è primo nella lista personale di Walter Sabatini. Smentita la voce di ieri che portava a Thomas Vermaelen ex Roma ora al Barcellona l'alternativa più credibile rimane Rafael Toloi dell'Atalanta. Il brasiliano è rinato dopo che i bergamaschi l'hanno portato per la seconda volta in Italia. Era stata assai deludente la sua prima esperienza in Italia con la maglia giallorossa, ma ora si è confermato giocatore di grande fisico e prestanza atletica. Sembrano invece definitivamente sfumate le piste che portano ai calciatori sondati in estate cioè Mustafi dell'Arsenal e Mangala del Manchester City che dovrebbero rimanere al loro posto nella sessione di calciomercato di gennaio.

TEXEIRA CHIUSO ALLO JIANGSU DIVENTA UN'OPPORTUNITÀ

L'Inter potrebbe approfittare del filo conduttore con lo Kiangsu Suning per portare in Italia un calciatore davvero importante nella sessione di calciomercato di gennaio. Pare infatti che Luciano Spalletti possa avere il trequartista tanto richiesto proprio dalla squadra cinese. Si tratta di quel Alex Teixeira che non sta passando un momento particolarmente felice. Fabio Capello infatti l'ha tenuto in panchina in sette delle ultime nove gare giocate, preferendogli Benjamin Moukandjo e lasciando spazio a Teixeira in pochissime opportunità. Questo perché i limiti di schierare calciatori stranieri portano l'esperto tecnico italiano a prendere delle scelte considerando anche la presenza in rosa di Ramires e Roger Martinez. Staremo a vedere quindi se a gennaio si potrà concretizzare l'ipotesi del passaggio proprio di Alex Teixeira in nerazzurro. Di sicuro la squadra meneghina ne trarrà grande vantaggio con la possibilità di mettere in rosa un calciatore di grande qualità a prezzo sicuramente di favore.

