Calciomercato Juventus/ News, Dybala vede solo bianconero (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala - La Presse

A Barcellona se ne dovranno fare una ragione, Paulo Dybala rimarrà alla Juventus. Il calciomercato nelle ultime estati non ha conosciuto misure dopo i 222 milioni di euro pagati dal Paris Saint German proprio al Barca per arrivare a Neymar Jr. I bianconeri però non hanno nessuna intenzione di cedere il calciatore argentino arrivato qualche stagione fa dal Palermo di Maurizio Zamparini. Secondo quanto riportato da Fichajes.net pare che Paulo Dybala stesso abbia voglia di rimanere alla Juventus. Non c'è solo il Barcellona perché sul calciatore in questione ci sono anche Real Madrid e Manchester United con Zinedine Zidane e José Mourinho che lo seguono ormai da tempo. Tutti però dovranno accettare che almeno per ora la maglia numero dieci della Juventus rimarrà sulle spalle del calciatore argentino che ha grande voglia di ripercorrere la strada fatta da Alessandro Del Piero non troppi anni fa.

A NOVEMBRE RINNOVA ALEX SANDRO

La prestazione incerta contro la Bolivia non ha cambiato le convinzioni ferme che da Torino arrivano su Alex Sandro. Il colpo di calciomercato dell'estate 2015 sarà ancora confermato a lungo con il Chelsea di Antonio Conte che sarà costretto ad alzare bandiera bianca. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport a novembre arriverà il tanto atteso rinnovo di contratto per il terzino carioca che vedrà il suo ingaggio alzato fino a cinque milioni di euro prolungandolo fino al 2022. Al momento il terzino ex Porto ha un ingaggio da 2.8 milioni fino al 2020. Nonostante si continui a vociferare di un possibile arrivo in bianconero dell'algerino Faouzi Ghoulam a parametro zero non sarà ceduto Alex Sandro sul quale la Juve ha investito davvero molto in vista del futuro e che Massimiliano Allegri considera fondamentale per il suo 4-2-4. Vedremo poi Antonio Conte su chi punterà per rafforzare il suo Chelsea.

© Riproduzione Riservata.