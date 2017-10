Calciomercato Milan/ News, Rafinha torna nel mirino per gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

In Spagna sono sicuri nella sessione di calciomercato di gennaio Rafinha del Barcellona sarà ceduto. Secondo quanto riportato da Superdeporte infatti il club blaugrana non troverebbe spazio al prezioso talento che comunque è ancora fermo per un infortunio. In estate Rafinha è stato accostato a lungo al Milan e anche alla Juventus. Andando a leggere quanto emerso dalla Spagna però a gennaio potrebbero tornare su di lui i rossoneri. Il club meneghino se la dovrà vedere con l'Arsenal che da tempo segue in silenzio il calciatore cercando di restituire ai blaugrana un vecchio sgarbo che porta il nome di Cesc Fabregas. Di sicuro Rafinha quando recupererà al cento per cento rappresenterà un acquisto di grande qualità per chiunque deciderà di puntare su di lui. Staremo a vedere se i rossoneri riusciranno ad essere più rapidi degli altri nel tentativo di fare questo importante colpo.

IL BARI TORNA IN POLE PER VERGARA

Il Milan potrebbe tornare a gennaio sul calciomercato per cedere il difensore centrale Jherson Vergara. Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che il Bari si possa tornare a far sentire. Già in estate la squadra pugliese aveva tentato un affondo per andare a prendere il calciatore, con la trattativa che non era stata poi portata a buon fine. La squadra di Fabio Grosso in questo inizio di campionato ha fatto molta fatica soprattutto a causa di una difesa che ha traballato non poco. Il calciatore colombiano classe 1994 è stato portato in Italia a diciannove anni dal Deportes Quindio. Dopo quattro anni in prestito tra Parma, Avellino, Livorno e Arsenal Tula questo è l'unico anno in cui è rimasto in rossonero. Chiuso da Leonardo Bonucci, Alessio Romagnoli e tutti gli altri centrali della squadra rossonera per lui la cessione a gennaio sarà presto effettiva. Vedremo se andrà al Bari.

