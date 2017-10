Calciomercato Napoli/ News, in estate nuovo affondo per Verdi (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Simone Verdi - La Presse

Il Napoli non ha mai smesso di pensare a Simone Verdi come conferma Calciomercato.com. Il club azzurro aveva provato l'affondo, senza riuscirci, nell'ultima sessione di calciomercato perché considerava il giovane esterno d'attacco del Bologna perfetto per interpretare il calcio di Maurizio Sarri. Ora però Verdi è esploso definitivamente e il prezzo del suo cartellino è salito alle stelle anche dopo la prima convocazione con debutto nella nazionale azzurra di Giampiero Ventura. E poco importante se la gara disputata con la Macedonia sia stata da dimenticare per Verdi anche perché accompagnata da una gara altrettanto negativa della squadra che gli ruotava attorno. Non è detto che il club possa fare un tentativo a gennaio, ma è sicuramente l'estate prossima che si proverà un nuovo e convinto affondo per un calciatore che potrebbe ancora crescere e molto nella sua maturazione professionale visto una carta d'identità quasi intatta.

CAMPEDELLI SU INGLESE

La situazione è chiara da una parte c'è lui, Roberto Inglese, dall'altra loro, Napoli e Chievo. Loro hanno già trovato l'accordo nell'ultima sessione di calciomercato e lui non vede l'ora di vestire quella maglia azzurra prima che magari possa svanire quello che sembra essere un sogno ad occhi aperti. Poi c'è un altro lui, Arkadiusz Milik, reduce da un secondo crociato rotto nel giro di dodici mesi che però potrebbe tornare molto rapidamente. Infine c'è un terzo incomodo e cioè Luca Campedelli, presidente del Chievo Verona, che vorrebbe trattenere il primo lui, sempre Roberto Inglese, in Veneto almeno fino a giugno. Così ha parlato a L'Arena: "Spero che Arkadius Milik recuperi per gennaio, ho letto che dovrebbe farcela ad essere pronto all'inizio del nuovo anno. Penso sia ancora presto per dirlo". Una speranza che naturalmente sottintende la conferma di un attaccante forte e indispensabile per Rolando Maran almeno fino alla fine di questa stagione calcistica.

