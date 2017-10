Calciomercato Roma/ News, Verdi piace: duello col Napoli (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Simone Verdi - La Presse

Alla Roma sta piacendo e non poco Simone Verdi con il direttore sportivo Monchi che lo segue con grande interesse. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che sia stato proprio lo spagnolo a chiedere informazioni al club felsineo sul calciatore che da tempo è nel mirino del Napoli. Ovviamente il Bologna sa che tra i due top club del centro Italia può nascere una vera e propria bagarre di calciomercato e per questo spera di giocare al rialzo col cartellino del calciatore. Esterno d'attacco classe 1992 è cresciuto nel vivaio del Milan per essere ceduto al Torino nell'estate del 2011. Dopo un paio di stagioni vissute tra alti e bassi è iniziato il suo girovagare per l'Italia e non solo infatti oltre alle esperienze di Empoli e Juve Stabia ha vissuto anche una breve parentesi spagnola all'Eibar. I sei mesi di due stagioni fa a Carpi però l'hanno rilanciato e portato al Bologna dove ha conquistato ormai un posto fisso in Serie A per sognare un Mondiale in azzurro e chissà se anche la maglia della Roma.

IL RITORNO DI KARSDORP

L'ha confermato Eusebio Di Francesco ormai ci siamo per il ritorno in campo di Rick Karsdorp. Il tecnico della Roma ha confermato come l'olandese arrivato nell'ultima sessione di calciomercato dovrebbe essere convocato nella sfida casalinga contro il Napoli di sabato prossimo. Acquistato per una cifra molto vicina ai quattordici milioni di euro, più cinque di ulteriori bonus, il ragazzo è stato accolto con grande titubanza perché è arrivato a Roma con una lesione del corno posteriore del menisco esterno del ginocchio destro. Cosa che lo ha portato all'intervento chirurgico appena tre giorni dopo l'ufficialità del suo acquisto. Il direttore sportivo Monchi però crede moltissimo in questo ragazzo che a breve si dovrebbe prendere la corsia destra, consentendo così ad Alessandro Florenzi di tornare a giocare con una certa continuità in attacco. Ovviamente a Roma si aspettano molto da questo acquisto anche se al momento non hanno avuto la possibilità di vederlo in campo nemmeno per uno spezzone. Staremo a vedere quale sarà il suo approccio col calcio italiano.

© Riproduzione Riservata.