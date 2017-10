Calciomercato Inter/ News, il Manchester United molla Ozil (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Mesut Ozil - La Presse

Sempre più Mesut Ozil nel futuro dell'Inter che nella prossima sessione di calciomercato potrebbe andare alla ricerca di un calciatore importante per la trequarti. Nel suo 4-2-3-1 infatti Luciano Spalletti spera di trovare presto un trequartista centrale che possa dare soluzioni importanti di supporto a Mauro Icardi. Il tecnico in quel ruolo ha alternato Joao Mario, Marcelo Brozovic, Matias Vecino e Borja Valero senza essere soddisfatto al cento per cento da nessuno di questi. Il nome che continua a circolare è quello di Mesut Ozil che sembra essere pronto a lasciare a fine stagione l'Arsenal. Buone notizie arrivano proprio dall'Inghilterra dove il Daily Mail sottolinea come il Manchester United, principale rivale dell'Inter nella corsa al calciatore, abbia deciso di rinunciare al ragazzo definitivamente. Nonostante questo la trattativa di calciomercato non è facile perché i Gunners pretendono una cifra davvero molto importante per lasciarlo partire anche se aprono la porta a una trattativa già nella sessione di riparazione di gennaio.

15 MILIONI PER ARANA

Walter Sabatini continua a puntare in Sudamerica anche ora che è all'Inter. Quando infatti era il direttore sportivo della Roma ha portato in Europa talenti che non si sono sempre espressi al cento per cento come Erik Lamela, Ivan Piris, Gerson e Sanabria tra gli altri. Ora che è un dirigente dell'Inter non cambia la sua filosofia di calciomercato e vuole stanare i nuovi talenti del futuro. Secondo quanto riportato da FcInterNews pare che nel mirino sia finito Guilherme Arana del Corinthians giocatore rapido e dotato di un ottimo piede. Per lui l'Atletico Madrid avrebbe già offerto undici milioni di euro con la società brasiliana che però ne vorrebbe come minimo quindici. Arana è un'ala sinistra che potrebbe adattarsi alla perfezione al 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. Non è da escludere però che come tanti altri talenti possa arrivare in Italia ed essere parcheggiato in una squadra di minore caratura per giocare con grande continuità.

