Calciomercato Juventus/ News, Diakhaby e Diop per la difesa (Ultime notizie)

La cessione di Leonardo Bonucci nell'ultima sessione non è stata del tutto assorbita dalla Juventus che nonostante stia giocando veramente molto bene davanti, dietro continua a fare fatica. E' così che i bianconeri nelle prossime sessioni di calciomercato, nonostante l'arrivo dall'Atalanta di Mattia Caldara, potranno decidere di fare acquisti nel reparto arretrato. Secondo Tuttosport nel mirino ci sarebbero Mouctar Diakhaby del Lione e Issa Diop del Tolosa. Si tratta di calciatori giovani e fisicamente molto strutturati che più che il posto di Leonardo Bonucci potrebbero prendere quello di Giorgio Chiellini. Nonostante il numero tre bianconero abbia legato a vita il suo destino ai bianconeri, rimane pur sempre un ragazzo che ha compiuto trentatré anni e che non tra molto deciderà di appendere gli scarpini al chiodo. E' per questo che potrebbe arrivare un difensore forte fisicamente e in grado di fare la differenza anche per il carisma e la grinta portata in campo.

IL MANCHESTER UNITED FA SUL SERIO PER EMRE CAN

Sembrava tutto fatto per l'arrivo di Emre Can alla Juventus nella sessione di calciomercato dell'estate 2018 a parametro zero. I bianconeri però devono fare i conti con un Manchester United che non ha intenzione di far lasciare la Premier League al forte centrocampista tedesco di origine turca che gioca nel Liverpool di Jurgen Klopp. Secondo quanto riportato da Talksport infatti pare che i Red Devils siano ingolositi proprio dalla possibilità di andare a prendere questo calciatore senza sborsare una sterlina per il suo cartellino. I bianconeri però sono su Emre Can praticamente da un anno e proveranno anche a gennaio a convincere i Reds a cederlo attraverso la corrispondenza di una cifra sicuramente inferiore al reale valore del calciatore, ma di certo più alta dello zero con cui andrebbe via a luglio. Molto dipenderà dal centrocampista e vedremo se preferirà la nuova esperienza in Italia o continuare a giocare in un campionato che conosce bene come quello inglese.

