Calciomercato Milan/ News, 90 milioni per Sergio El Kun Aguero! (Ultime notizie)

Dall'Inghilterra giunge una voce di calciomercato che ha dell'incredibile, il Milan infatti sarebbe pronto a mettere novanta milioni di euro sul piatto per prendere dal Manchester City l'attaccante argentino Sergio El Kun Aguero. Lo riporta il The Sun on Sunday che espone proprio le cifre già citate. Pep Guardiola si sarebbe reso conto di poter fare a meno di lui in questo periodo in cui l'argentino è stato colpito da un brutto infortunio. Dopo un incidente all'interno di un taxi Aguero ha riportato la frattura delle costole che gli costerà diversi mesi di stop. Attenzione però a valutare l'affare subito come molto importante perché potrebbe anche creare molto disagio all'interno dello spogliatoio rossonero. Questo perché nell'ultimo calciomercato sono arrivati due calciatori importanti come André Silva dal Porto e Nikola Kalinic dalla Fiorentina. Inoltre l'esplosione di Patrick Cutrone, prodotto del vivaio rossonero, ha reso vita difficile già a questi due. Spazio per un campione come Aguero si trova sempre, ma siamo sicuri che serva davvero il suo acquisto?

CONTINUANO LE VOCI SU ANTONIO CONTE AL MILAN

La crescita che ci si aspettava da Vincenzo Montella non sta diventando reale e così il tecnico campano sembra sempre più lontano dalla panchina del Milan del futuro. Intanto continuano le voci di calciomercato che vorrebbero vedere tornare in Italia Antonio Conte che da due stagioni e il tecnico del Chelsea e nelle due precedenti è stato il commissario tecnico dell'Italia. Secondo quanto riportato dal Sunday Express pare che sia ormai certo il divorzio dal club di Roman Abramovic alla fine della stagione attuale, ma non è sicuro quale sia la sua destinazione con il Milan che rimane una società pronta a fare ponti d'oro per averlo dalla sua parte. Conte è un profilo che piace anche a Silvio Berlusconi, ormai fuori dalla proprietà rossonera ma comunque elemento molto influente per le decisioni dell'attuale società straniera. Conte sarebbe per il Milan, con tutto il rispetto per Vincenzo Montella, un grande salto in avanti soprattutto perché è un tecnico che ha dimostrato in più club che sa cosa vuol dire vincere.

