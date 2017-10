Calciomercato Napoli/ News, tre in corsa per Ghoulam (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Faouzi Ghoulam - La Presse

Faouzi Ghoulam è sempre più lontano dal Napoli e nonostante qualcuno parli ancora di rinnovo nelle ultime ore si fanno intense le voci di una sua partenza a parametro zero nella sessione di calciomercato della prossima estate. Il terzino sinistro algerino ha acquisito ormai grande esperienza e viene considerato uno dei più forti in tutta Europa tanto che si sono mosse per lui squadre di altissimo livello. Si parla da giorni della Juventus, ma ora sono arrivati insistenti rumors anche dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Sunday Express pare che infatti siano pronte a presentare un'offerta anche il Liverpool di Jurgen Klopp e il Manchester City di Pep Guardiola. Al momento non si capisce quale sia precisamente la volontà del calciatore con il rinnovo che appare bloccato da una clausola rescissoria pretesa da Aurelio De Laurentiis solo per l'estero che è considerata dall'entourage del calciatore un po' troppo alta. Il ragazzo sta comunque continuando a lavorare da grande professionista e sulla sua integrità morale non ci sono assolutamente dei dubbi.

IL BORDEAUX VUOLE CHIRICHES

Non solo i titolari del Napoli nel mirino di calciomercato dei top club europei, ma anche alcune riserve sono state messe nel mirino di squadre importanti. Tra questi c'è Vlad Chiriches che secondo quanto riportato dai media francesi e sottolineato da TuttoNapoli.net sarebbe balzato in pole position per il futuro del Bordeaux. Al momento pare che ci sia solo un interesse e non una vera e propria trattativa, nonostante questo il ragazzo potrebbe presto diventare oggetto di una proposta ufficiale di calciomercato. A Maurizio Sarri piace molto Chiriches che però non è un titolarissimo e si potrebbe muovere di fronte a un'offerta ritenuta importante. Questo anche perché finalmente Nikola Maksimovic sta iniziando a giocare con una certa continuità e perché c'è da considerare il nome di Lorenzo Tonelli tra quelli abili a guadagnarsi una maglia da titolare nella linea a quattro a fianco di uno dei due inamovibili Raul Albiol e Kalidou Koulibaly.

© Riproduzione Riservata.