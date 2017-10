Calciomercato Roma/ News, Prati: sono curioso di vedere Schick (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

La Roma nell'ultima sessione di calciomercato ha fatto il colpo più importante della sua storia andando a prendere per una cifra molto importante Patrik Schick dalla Sampdoria dopo che questo era stato praticamente acquistato dalla Juventus e poi molto vicino all'Inter. L'ex attaccante della Roma Pierino Prati ha voluto raccontare le sue impressioni proprio sul calciatore ceco ai microfoni di Rete Sport. Questi ha sottolineato: "Sono davvero molto curioso di vedere Patrik Schick giocare. Speriamo possa essere la spalla di Edin Dzeko che non è cotto ma quello dello scorso anno". Sicuramente c'è grande curiosità sul calciatore ex Sampdoria che però non dovrebbe essere tra i convocati per la sfida di sabato sera contro il Napoli di Maurizio Sarri. Il ragazzo però presto sarà in campo pronto a dimostrare tutta la sua qualità in campo. Staremo a vedere se convincerà tutti i tifosi giallorossi oltre agli addetti ai lavori.

LA CARICA DI MORENO

In estate la Roma ha fatto un colpo anche sul calciomercato dei difensori andando a prendere il centrale messicano Moreno dal Psv Eindhoven. Il calciatore fino a questo momento ha giocato poco anche a causa di problemi di ambientamento legati all'apprendimento della lingua. Attraverso il suo canale Twitter ufficiale il calciatore ha voluto raccontare questi suoi primi mesi nella capitale: "Questo cambio di vita professionale e anche personale per me è stato davvero molto buono. Ad Eindhoven la gente mi ha accolto bene, ma Roma è una città meravigliosa. Camminando per la strada giri l'angolo e ti ritrovi davanti a monumenti incredibili se pensi a quando sono stati realizzati. Il cibo è fantastico e per me e la mia famiglia è stato un cambiamento davvero molto positivo. Sono contento e felice". Ora dovrà trovare continuità in campo per diventare un punto di forza della squadra a disposizione di Eusebio Di Francesco.

© Riproduzione Riservata.