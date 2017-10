Calciomercato Inter/ News, Vermaelen in prestito a gennaio? (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: Thomas Vermaelen potrebbe arrivare in prestito a gennaio.

01 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

L'Inter nel calciomercato di gennaio metterà sicuramente a segno un colpo in difesa. Questo perché con l'infortunio del giovane Zinho Vanheusden in rosa gli unici difensori a disposizione sono rimasti i titolari Joao Miranda e Milan Skriniar oltre ad Andrea Ranocchia con quest'ultimo che ha la stima di Luciano Spalletti ma non viene impiegato in campo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb torna di moda il nome di Thomas Vermaelen dopo che se n'era parlato già nella sessione estiva di calciomercato. Il ragazzo l'anno scorso ha giocato pochissimo con la maglia della Roma in prestito dal Barcellona. Con la maglia blaugrana non ha praticamente mai giocato, dimostrando di essere un ragazzo di grande umiltà pronto a mettersi al servizio della squadra aspettando il suo momento. Secondo TMW pare che potrebbe arrivare a titolo temporaneo all'Inter per tamponare un'emergenza e vedere se si meriterà un riscatto in vista della prossima stagione.

LA SAMPDORIA ALZA LA CLAUSOLA DI TORREIRA?

Per quanto riguarda il calciomercato di gennaio si è parlato molto della possibilità di vedere Lucas Torreira della Sampdoria all'Inter. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX pare che i blucerchiati vorrebbero alzare la clausola rescissoria dai venticinque milioni di euro che al momento c'è nel suo contratto. L'idea è di portarla quasi al doppio per ricavare una plusvalenza davvero importante qualora alla porta arrivasse a bussare qualcuno. Tra questi da molto tempo c'è proprio l'Inter che però a gennaio vorrebbe provare ad affrettare i tempi per portare il ragazzo subito in Italia. Torreira ha dimostrato di essere un regista di centrocampo molto equilibrato e con dei piedi che possono fare la differenza. Di sicuro garantirebbe al reparto di Luciano Spalletti grande qualità, permettendogli di andare a giocare anche magari in Champions League nella prossima stagione.

