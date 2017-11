Calciomercato Juventus/ News, fissato il prezzo per Dybala: 230 milioni! (Ultime notizie)

01 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala - La Presse

Il prezzo di Paulo Dybala è stato fissato a 230 milioni di euro, lo rivela El Gol Digital. Continuano le voci di calciomercato che vorrebbero la Joya al centro di un'asta tra Barcellona, Real Madrid e tanti altri club importanti. Pare che i bianconeri siano pronti a rinnovare il contratto di Dybala, alzando l'ingaggio a 11 milioni di euro. Al momento non c'è interesse però a inserire una clausola rescissoria, facendo sapere a tutti che il ragazzo non partirebbe appunto per una cifra minore di 230 milioni di euro. Dybala è un calciatore molto importante che quest'anno si è messo sulle spalle la maglia numero 10 che è stata di Michel Platini, Roberto Baggio e Alessandro Del Piero. Partito fortissimo si è visto complicare la sua stagione in seguito a dure rigori sbagliati di fila contro Atalanta e Lazio in campionato. La sensazione è che la Juventus voglia cementare il suo rapporto con l'argentino, per farlo diventare per molti anni ancora il leader della squadra sei volte campione d'Italia.

RAFINHA OFFERTO, LA JUVE HA DETTO NO

Secondo quanto riportato da SportMediaset pare che il Barcellona avrebbe offerto alla Juventus nell'ultima sessione di calciomercato il cartellino di Rafinha. Pare che i bianconeri abbiano però chiuso qualunque possibilità di vedere il calciatore a Torino, dicendo di fatto no al club blaugrana. Rafinha era stato a lungo accostato ai bianconeri in estate, ma anche al Milan che cercava un vice-Kessiè. Centrocampista classe 1993 è figlio di Mazinho, ex calciatore visto nel nostro campionato, e fratello minore di Thiago Alcantara ora al Bayern Monaco. Cresciuto nel Barcellona è esploso con la maglia del Celta Vigo in prestito nella stagione 2013/14 per poi tornare e non lasciare più la maglia blaugrana. Sicuramente è un calciatore di ottimo livello che però la Juventus non ha ritenuto all'altezza di un centrocampo con tantissimi campioni presenti in questo momento in rosa.

