Calciomercato Milan/ News,  Donnarumma verso il Real Madrid? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: Gigio Donnarumma torna di moda in casa Real Madrid.

01 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Gigio Donnarumma rimane un uomo calciomercato molto importante, nonostante il rinnovo arrivato in estate che pareva legarlo a vita al Milan. Le difficoltà incontrate dai rossoneri in questa prima parte di stagione, fanno pensare sempre di più che il calciatore possa decidere di lasciare il club rossonero per andare a giocare in uno dei tanti top club europei che gli fanno la corte. Secondo quanto riporta Calciomercato.com in Spagna sarebbero convinti di un affondo importante in estate del Real Madrid. Questo perchè il Liverpool sembra pronto a mettere le mani su Keylor Navas proprio dei blanco. Donnarumma non chiuderebbe ovviamente la porta a uno dei club più forti del mondo come il Real e Mino Raiola sarebbe molto felice di vederlo crescere a livello contrattuale. Certo che andare via appena un anno dopo una riconciliazione che sembrava storica farebbe quanto meno strano.

BLOCCATI DUE GIOVANI DEL 2004

Il Milan pensa anche al futuro e sembra pronto a due colpi di calciomercato davvero molto interessanti. Secondo quanto riportato da MilanNews.it pare infatti che la società rossonera abbia deciso di puntare sul centrocampista dell'Alcamo Gabriele Alesi e il trequartista del Venezia Sette. Sicuramente anche questo è un segnale importante della società meneghina che non si proietta solo ed esclusivamente al presente, ma pensa molto a quello che sarà. L'hanno dimostrato in questi anni scelte importanti anche nella prima squadra come per esempio sul difensore Davide Calabria, sul centrocampista Manuel Locatelli e sull'attaccante Patrick Cutrone. Tutti e tre quest'anno hanno ricevuto grande fiducia da Vincenzo Montella, dimostrandosi già da subito un valore aggiunto per la squadra e in grado di dare freschezza e grande fisicità. Staremo a vedere se questi due calciatori classe 2004 arriveranno davvero.

